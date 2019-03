Ecco i french toast americani | ma già i romani…

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il, noto anche come eggy bread, German, gypsy, o Spanish, è un piatto composto da pane inzuppato in uova sbattute e in seguito fritto. La prima menzione compare tra le ricette romane di Apicio intorno al IV-V secolo; la ricetta prevedeva di immergere il pane nel latte, ma non nelle uova, e non forniva un nome specifico, solo aliter dulcia "un altro dolce". Con le denominazioni di suppe dorate e soupys yn dorye, il piatto era largamente conosciuto nell'Europa medioevale, una prova di ciò è il fatto che il maestro Martino da Como nel suo Libro de Arte Coquinaria forniva la ricetta di questo piatto. Ilera spesso servito con selvaggina e altri generi di carne.Il nome francese più in utilizzo è pain perdu '"pane perduto", per sottolineare l'utilizzo del pane raffermo per la ricetta mentre una ricetta tedesca del XIV secolo utilizza il nome ...

