È stato ucciso a New York Francesco Cali | che si ritiene fosse il capo del clan dei

Il paradosso di stato : all'italiano ucciso 21mila euro - ai ladri rom feriti 135mila : Bisognerà fare la tara. Sono diverse le situazioni, gli anni, le circostanze. Eppure mettere a confronto le due vicende fa emergere tutti i paradossi italiani. Due casi: Ermes Mattielli da una parte, David Raggi dall'altra. In apparenza sono due sconosciuti che non hanno nulla da condividere, se non la sfortuna di finire sulle prime pagine dei giornali. Ermes, anziano robivecchi di Arsiero, sparò a due ladri rom che erano entrati nella sua ...

Palermo - subisce rapina al minimarket : il ladro sarebbe stato ucciso a bastonate : A Palermo tra la notte dell'11 e il 12 marzo, intorno alle 2:30 in via Maqueda c'è stata un'improvvisa rapina, finita davvero male, in un minimarket ubicato in pieno centro città. L'attività è di proprietà di un cittadino originario del Bangladesh, rimasto ferito durante la feroce colluttazione insieme ad un'altra persona (un dipendente o forse un amico del gestore) che in quel momento si trovava nel negozio. Secondo la stampa locale il ...

Bari - anziano investito e ucciso mentre attraversa la strada : arrestato un 22enne : Una terribile tragedia si è verificata ieri intorno alle ore 20:00 a Capurso, piccolo centro alle porte di Bari, dove un anziano di 91 anni, Marco De Benedictis è stato in vestito da un'automobile condotta da un 22enne del posto, le cui generalità ovviamente per motivi di privacy non sono state rivelate. L'anziano è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è spirato intorno alla mezzanotte ...

Imprenditore ucciso con colpi di pistola alla testa - è stato il nipote : arrestato : È un sedicenne l'autore dell'omicidio di Giuseppe Caterisano, l'Imprenditore di 67 anni, ucciso ieri pomeriggio a Isola Capo Rizzuto con alcuni colpi di pistola alla testa. Lo hanno arrestato stamani ...

Mafia : Mattarella ricorda Reina ucciso perchè simbolo stato : Mattarella: "Ricorrono oggi quaranta anni dall'uccisione di Michele Reina, Segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana".

Willy Branchi - video intercettazioni a Le Iene/ "Lui lo ha ucciso - è stato lui..." : Omicidio Willy Branchi, video intercettazioni a Le Iene: a colloquio il sarto Rodrigo Turolla e don Tiziano Bruscagin. "Lui lo ha ucciso, è stato lui..."

In Repubblica Ceca un uomo è stato ucciso dal leone che teneva in giardino : Michal Prasek, un uomo di 34 anni che viveva a Zdechov, in Repubblica Ceca, è stato ucciso dal leone che teneva in una gabbia nel giardino di casa sua. Il padre dell’uomo ha detto di aver trovato il corpo del figlio

SUICIDA L'IMPRENDITORE ANTIRACKET/ Ucciso dallo stato - non dai boss : Rocco Greco, imprenditore, titolare della ditta Cosiam di Gela, si è SUICIDAto. E' riuscito a sfuggire ai boss, non alla burocrazia di Stato

Fabien Clain - il jihadista francese dell’ISIS che registrò il messaggio di rivendicazione degli attentati di Parigi - è stato ucciso in Siria - dice France Info : Secondo la radio Francese France Info, un attacco aereo compiuto mercoledì nel sudest della Siria avrebbe ucciso il conosciuto jihadista Francese Fabien Clain e ferito gravemente suo fratello, Jean-Michel Clain. I due erano noti alle forze di sicurezza Francesi perché

Emilano Sala - il cugino : 'È stato ucciso - cosa non torna sulla sua morte' : Non solo le insinuazioni della fidanzata. Ora, della morte di Emiliano Sala - il calciatore 28enne disperso lo scorso 21 gennaio e ritrovato nella manica - ne parla anche il cugino. Lo ha fatto in ...

Torino - inseguimento e sparatoria in strada : ucciso un uomo di origini indiane. Arrestato connazionale : È stato ucciso da un suo connazionale a causa di alcuni dissidi interni alla comunità indiana. Nella serata del 16 febbraio Baldev Raj, incensurato 41enne di origini indiane, è stato prima inseguito poi ucciso a colpi di arma da fuoco da Bikram Singh, operaio connazionale di 43 anni, alla periferia di Carmagnola, lungo la statale che collega l’area metropolitana di Torino alla provincia di Cuneo. Con lui sono stati denunciati tre complici, tra ...