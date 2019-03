Ducati | buoni i risultati delle vendite 2018 oltre 50mila unità vendute

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019)nell’annochiude ilconsolidando la crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni della Casa motociclistica bolognese. 53.004 (2017: 55.871) le moto consegnate ai clienti di tutto il mondo, risultato che ha permesso di mantenere lesopra alle 50.000per il quarto anno consecutivo, nonostante il mercato globalemoto500 cc sia calato del 2,7%. Le condizioni si sono rivelate particolarmente impegnative negli Stati Uniti, fino allo scorso anno il primo mercato per, registrando un calo di quasi il 9%.Il fatturato, a chiusura dell’esercizio, ha raggiunto € 699 milioni (2017: € 736 milioni), il risultato operativo è stato di € 49 milioni (2017: € 51 milioni), con un margine operativo del 7%, ovvero la stessa percentuale fatta registrare nel 2017. L’Azienda di Borgo Panigale è riuscita ...

