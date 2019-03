Dramma Sala | Bowen | ' Il Cardiff voleva comprarmi | ho detto no Situazione troppo scomoda'

Dramma Emiliano Sala – La chat WhatsApp smentisce l’agente : era stato proposto un aereo più sicuro [GALLERY] : Clamorosa novità in merito al caso della morte di Emiliano Sala. Una chat WhatsApp smentisce la versione dell’agente: al giocatore era stato proposto un volo di linea del Cardiff poi rifiutato “Nessuno a Cardiff sembrava volesse fare qualcosa… È stato abbastanza imbarazzante. Hanno comprato un calciatore per 17 milioni di sterline per lasciarlo in hotel a cercarsi un volo da solo”, con queste parole, Willie McKay, agente di Emiliano ...

Dramma Emiliano Sala - il Cardiff blocca i pagamenti a favore del Nantes : c’è un vizio nel contratto! : Il contratto che l’attaccante ha firmato con il Cardiff non sarebbe valido, così il club gallese ha bloccato ogni transazione verso il Nantes La tragedia di Emiliano Sala continua a regalare colpi di scena, ma questa volta slegati dalla vicenda che ha ucciso l’attaccante argentino. Sotto i riflettori c’è al momento la transazione economica tra il Cardiff e il Nantes, società che avevano concluso il trasferimento in Galles ...

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : 'lo amerò per sempre' : Era il suo sogno giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo ". " Quello che volevo era che lui tornasse. ha aggiunto la sportiva Ci sono un sacco di persone che mi chiedono solo cose ...

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : “lo amerò per sempre” : Dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, Luiza Ungerer esce allo scoperto: le prime parole della fidanzata del calciatore a seguito della tragedia Dopo essere rimasta in disparte, in attesa di notizie del fidanzato disperso, la dolce metà di Emiliano Sala esce allo scoperto a seguito del ritrovamento del corpo del giovane calciatore. Luiza Ungerer, pallavolista brasiliana, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a ‘O ...

Dramma Emiliano Sala : un minuto di silenzio sui campi di Champions ed Europa League : Dramma Emiliano Sala, l’Uefa ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di Champions ed Europa League L’Uefa ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio dove si disputeranno le sfide di Champions ed Europa League per ricordare Emiliano Sala il giocatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. “A nome di tutti noi dell’Uefa, voglio esprimere le mie più sincere condoglianze ...

Dramma Emiliano Sala – Il grande gesto di Mbappè : donati altri 30.000 euro per le ricerche del pilota : Proseguono le ricerche di David Ibbotson, pilota dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala prima dell’incidente: Mbappè finanzia le operazioni con altri 30.000€ Nei giorni scorsi, le Drammatiche ricerche del corpo di Emiliano Sala hanno dato i loro tristi frutti. Il giocatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo sul quale viaggiava, inabissatosi al largo della Manica in un incidente che non gli ha lasciato ...

Dramma Emiliano Sala – Scempio allo stadio - i tifosi del Southampton imitano il gesto dell’aerero [VIDEO] : Che vergogna al Saint Mary’s Stadium: tifosi del Southampton imitano volo dell’aeroplano, nessun rispetto per la morte di Emiliano Sala Davvero incredibile quanto accaduto ieri durante la partita tra Southampton e Cardiff: i tifosi non hanno rispetto nemmeno di fronte alla morte. In un giorno dedicato interamente ad Emiliano Sala, il cui corpo è stato trovato qualche giorno fa dentro l’abitacolo dell’aeroporto su ...

Nantes - Dramma Emiliano Sala : ”ritirata la sua maglia numero 9” : Emiliano Sala ci ha lasciati ed il suo ex club ha deciso di ritirare la maglia numero 9 che fu del calciatore argentino durante la sua permanenza in Francia Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 dopo la morte di Emiliano Sala, certificata dal ritrovamento del cadavere annunciato nelle scorse ore. Il club francese ha diramato un comunicato stampa nel quale spiega la propria scelta: ”L’FC Nantes ha appreso con ...

Dramma Emiliano Sala – La decisione della Lega francese : un minuto di applausi su tutti i campi : La Federcalcio transalpina ha deciso di rendere omaggio ad Emiliano Sala con un minuto di applausi da compiere su tutti i campi di Ligue 1 e Ligue 2 Un minuto di applausi per Emiliano Sala. Così la Lega calcio francese ha deciso di rendere omaggio, nel prossimo turno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, al 28enne giocatore argentino morto in un incidente aereo il 21 gennaio scorso mentre raggiungeva Cardiff, il club che lo aveva appena ...

Dramma Emiliano Sala – L’annuncio ufficiale della polizia - identificato il corpo estratto dal velivolo : Con un comunicato diramato in tarda serata, la polizia di Dorset ha reso note le generalità del corpo ritrovato all’interno del velivolo Adesso non ci sono più dubbi, Emiliano Sala è deceduto in seguito al disastro che ha coinvolto il Piper Malibu su cui viaggiava da Nantes a Cardiff. AFP/LaPresse La polizia di Dorset ha infatti reso noto che il corpo rinvenuto all’interno del relitto dell’aereo appartiene al giocatore ...

Dramma Sala - dal Piper recuperato un corpo : TORINO - Un corpo è stato recuperato dal relitto del Piper Malibu N264DB, l'aereo sul quale lo scorso 21 gennaio viaggiavano Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson . Lo ha reso noto l'Air Accidents ...

Dramma Sala - recuperato un corpo tra i rottami dell’aereo : Dramma Sala – Un corpo non ancora identificato è stato recuperato dal relitto dell’aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala. Lo rendono noto gli investigatori britannici. L’aereo leggero trasportava il calciatore 28enne, neo acquisto del Cardiff City, quando è scomparso vicino all’isola di Guernsey il 21 gennaio, insieme al pilota 59enne David Ibbotson. L’aereo […] L'articolo Dramma Sala, ...

Dramma Emiliano Sala - concluse le operazioni di recupero : estratto il corpo rinvenuto all’interno del relitto : L’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei ha comunicato che è stato recuperato il corpo rinvenuto all’interno del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala Un corpo è stato recuperato dal relitto dell’aereo con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso dai radar il 21 gennaio sul canale della Manica. AFP/LaPresse Lo ha riferito l’agenzia investigativa britannica per gli incidenti ...

Dramma Emiliano Sala – L’assurda pretesa del Nantes : “richiesta al Cardiff la prima rata per l’acquisto calciatore” : Il Nantes ignora i tragici eventi che hanno coinvolto Emiliano Sala e richiede il pagamento della prima rata per l’acquisto del calciatore al Cardiff: ecco come stanno le cose Mentre in queste ore si sta cercando di recuperare il corpo avvistato dentro il relitto dell’aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, i tabloid inglesi hanno diffuso un’assurda notizia. I media britannici infatti ...