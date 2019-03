Dopo Venom e Spider-Man | Sony progetta i prossimi 7 anni del proprio universo

wired

(Di giovedì 14 marzo 2019)Il premio Oscar come miglior film animato a-Man: Un nuovoè stato un grandissimo colpo per, la casa cinematografica che negli scorsiha attraversato acque non sempre facili. Grazie ai suoi recenti accordi con Marvel, con cui ha rinegoziato la condivisione dei diritti sui personaggi legati appunto ai fumetti di-Man, lo studio sta vivendo una nuova fase di slancio, anche grazie al successo di un altro titolo di questo, non amatissimo dai critici ma che ha fatto faville al botteghino. Ecco che quindi i piani per questo mondo narrativo, lo-Verse, sono in piena fibrillazione.“Abbiamo isette o ottogià predisposti per quanto riguarda dove stiamo andando con questi asset, che non saranno solo sul lato cinematografico“, ha dichiarato Tony Vinciquerra, presidente diPictures Entertainment. Al cinema, ...

