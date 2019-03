Donald Trump pronto ad abbandonare i negoziati con Pechino

Donald Trump ha deciso di sospendere l’uso dei Boeing 737 Max : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere con un ordine di emergenza l’uso dei Boeing 737 Max, il modello dell’aereo precipitato in Etiopia domenica scorsa. La US Federal Aviation Authority (FAA), l’agenzia federale statunitense che si

Boeing 737 - Donald Trump : "Gli aerei di oggi sono troppo complessi. Non voglio che a guidarli sia Einstein - ma un pilota" : Dopo la tragedia Donald Trump del Boeing 737 Max precipitato in Etiopia, Donald Trump interviene sulla questione della sicurezza degli aerei. In un post su Twitter scrive: "Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo". "Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi ...

Donald Trump avverte Merkel : "Se affidate il 5G a Huawei limiteremo lo scambio di informazioni dell'intelligence" : Donald Trump avverte Angela Merkel: se aprite le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell'intelligence.È quanto emerge da una lettera inviata al governo tedesco dall'amministrazione Usa, come riporta il Wall Street Journal.La lettera reca la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed ...

Donald Trump ringrazia il CEO di Apple chiamandolo 'Tim Apple'. Il video della gaffe - : Il presidente Usa sbaglia il nome del numero uno di Apple seduto al suo fianco durante un incontro alla Casa Bianca. La clip è diventata in poche ore virale scatenando ironie in Rete. LE IMMAGINI

La Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Donald Trump : La Commissione Giudiziaria della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha avviato un’inchiesta nei confronti del presidente Donald Trump per intralcio alla giustizia, corruzione e abuso di potere. Il presidente della Commissione, il democratico Jerry Nadler, ha

Donald Trump attacca la Federal Reserve : dollaro troppo forte : Il presidente Donald Trump torna a criticare il capo della Federal Reserve. Per il tycoon Jerome Powell attua una politica

Usa - Meloni sul palco di Trump "La ricetta di Donald in Italia" : "Nel suo appassionato intervento alla Conservative political action conference, Donald Trump rivendica soprattutto i risultati economici: la sburocratizzazione, il taglio delle tasse, gli investimenti pubblici, la difesa delle imprese americane che hanno portato nel 2018 gli Stati Uniti a crescere del 2,9 per cento. Segui su affaritaliani.it

Perché Donald Trump non teme la testimonianza di Michael Cohen : A prima vista la testimonianza di Michael Cohen davanti al congresso ha tutto per diventare un momento spartiacque della storia politica statunitense. Ma non è così semplice. Leggi

Russiagate - Donald Trump : 'Michael Cohen è un bugiardo' - : Dopo le accuse rivolte al presidente americano dal suo ex avvocato, arriva la replica da Hanoi. Secondo il tycoon tutta l'operazione è una "caccia alle streghe"

Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner - dice il New York Times : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner – marito di Ivanka Trump e stretto consigliere della Casa Bianca –, secondo quattro fonti consultate dal New York Times.