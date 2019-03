Diplomati Magistrali | la possibilità del concorso per soli titoli

scuolainforma

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dopo il No anche della Plenaria Bis al diritto alle Graduatorie Ad Esaurimento da parte dei, resta la speranza di un risvolto positivo della Corte di Cassazione, la cui udienza si è tenuta lo scorso 12 marzo. Ma quale altra strada si potrebbe percorrere per porre fine al precariato di questi insegnanti?Come poter accedere al ruolo La soluzione adottata dall’attuale governo è stata quella di indire unriservato che preveda il solo superamento di una prova orale. E al cui esito sarà stilata una graduatoria di merito da cui attingere nei futuri anni scolastici per le immissioni in ruolo. Ma è davvero l’unica possibile via percorribile?Come afferma l’art 97 Cost. all’ultimo comma, “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Per poter dunque rispettare ...

