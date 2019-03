Diagnosi del cancro del rene

Prevenzione e Diagnosi del Glaucoma : visite gratuite presso le cliniche Neovision : Neovision, il primo network italiano di cliniche oculistiche dedicate, ha aderito anche quest’anno alla Campagna “Salva Vista” promossa da IAPB Italia Onlus, SOI – Società Oftalmologica Italiana e SIGLA – Società Italiana Glaucoma, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (10 – 16 marzo). Dal 10 marzo ad oggi, Neovision ha già effettuato 15 visite gratuite presso le proprie cliniche di Viale Restelli 1, Corso Vercelli ...

Disturbi del sonno e apnee notturne : sintomi - Diagnosi e cura della sindrome : Si chiama sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e colpisce, oltre agli adulti, anche i bambini con una prevalenza che varia tra il 2% e il 5,7%. A Sassari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di viale San Pietro, attraverso la creazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale promosso dalla struttura complessa di Pediatria, in collaborazione con le strutture di Otorinolaringoiatria e di Odontoiatria, punta a dare una ...

Tumori : per la prima volta in Calabria si registra un calo delle nuove Diagnosi : Per la prima volta, in Calabria, si registra un calo delle nuove diagnosi di tumore. Nel 2018, nella Regione, sono stati stimati 10.350 casi (5.850 uomini e 4.500 donne), 100 in meno rispetto al 2017 (ed erano 10.400 nel 2016). Il tumore più frequente in Calabria è quello del colon-retto con 1.550 nuovi casi nel 2018 (erano 1.600 nel 2017). Seguono il cancro della mammella (1.250, erano 1.300 nel 2017) e della prostata (1.050, erano 1.000 nel ...

SensApp : arriva il super-sensore per la Diagnosi precoce del morbo di Alzheimer - basta un semplice esame del sangue : Il primo gennaio 2019 è iniziato ufficialmente il progetto europeo SensApp (Super-sensitive detection of Alzheimer’s disease biomarkers in plasma by an innovative droplet split-and-stack approach), che ha l’obiettivo di sviluppare un super-sensore per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer, tramite un semplice esame del sangue. Il progetto coordinato dall’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ...

In arrivo l'App per la Diagnosi del diabete : addio ago al polpastrello : La scienza profonda dietro la semplicità La tecnologia, infatti, si appoggia su un sofisticato modello digitale del normale flusso sanguigno attraverso i capillari utilizzando tecniche ...

Diagnosi e gestione delle congiuntiviti allergiche pediatriche : Le congiuntiviti allergiche pediatriche spesso creano problemi all’allergologo in termini di Diagnosi e di gestione. Un esperto francese ha fatto il punto sulle possibili soluzioni. Jean-Luc Fauquert ha riportato in un articolo i punti salienti relativi alla Diagnosi e alla cura delle allergie oculari, che sono emersi da uno studio eseguito, su un’ampia popolazione, dai dipartimenti di oculistica e pediatria dell’Ospedale Universitario di ...

Diagnosi precoce del Parkinson : sensori indossabili e intelligenza artificiale - sviluppato dispositivo che individua la malattia in anticipo : Dimostrare la possibilità di diagnosticare precocemente la malattia di Parkinson, attraverso un metodo non invasivo che, grazie a sensori indossabili e tecnologie di intelligenza artificiale, può individuare l’insorgere della malattia fino a 5-7 anni prima di quanto avvenga adesso. Sono questi i risultati ottenuti da uno studio coordinato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, guidato dal ...

Il 28 Febbraio la Giornata Mondiale delle Malattie Rare : il punto sulla Diagnosi genetica preimpianto : C’è il tema dell’integrazione dell’assistenza sanitaria con quella sociale al centro della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2019. Come ogni anno l’evento si celebra il 28 Febbraio e pone al centro dell’opinione pubblica i malati, i loro caregivers e le loro necessità. Secondo i numeri di Eurordis, la Federazione europea di associazioni sul campo, le Malattie Rare sono oltre 6.000, in Italia ne soffrono 1 milione di persone, 30 milioni in ...

Germania - tumore al seno : un esame del sangue per la Diagnosi precoce : Con un test del sangue sarà possibile diagnosticare un tumore al seno. I ricercatori della Heidelberg University Hospital, in Germania, ne hanno dato notizia al quotidiano tedesco Bild. I ricercatori spiegano hanno testato questo esame del sangue su 2000 pazienti. In particolare, stando ai primi risultati, il test mostra una sensibilità che raggiunge l'86% per le pazienti al di sotto dei 50 anni e del 60% per quelle di età superiore ai 50 anni. ...

Mammografia addio - basta un test del sangue per la Diagnosi precoce del tumore al seno : Un test del sangue sarà in grado di fornire una diagnosi del tumore al seno. La nuova scoperta destinata a rivoluzionare la medicina e la prevenzione in campo oncologico è opera di un team di ricerca ...

La risonanza magnetica della neuromelanina può confermare la Diagnosi di Parkinson : In un recente studio del gruppo dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itb) di Segrate-Milano coordinato da Luigi Zecca e Fabio Zucca, frutto di una collaborazione con il Department of Psychiatry Columbia University Medical Center, New York, NY (coordinato da Guillermo Horga e Clifford Cassidy), è stato dimostrato su sezioni del cervello umano che la riduzione del contrasto nelle immagini di risonanza ...

Diagnosi del cancro del colon e del retto : La Diagnosi di cancro del colon e del retto attualmente si basa fondamentalmente sull’accertamento endoscopico (colonscopia) associato, in caso di riscontro di lesioni sospette durante l’esame, a una biopsia di tali lesioni per avere una Diagnosi non solo clinica ma anche istologica. La colonscopia è un esame di fondamentale importanza in quanto i sintomi del cancro del colon retto sono spesso vaghi e aspecifici e non consentono di fare una ...

Diagnosi PRECOCE DEL TUMORE DECISIVA/ Ecco come evitare tutti i rischi : DIAGNOSI PRECOCE sempre più DECISIVA nello studio dei tumori. Arrivano anche stime ufficiali sui dati sulla sopravvivenza dei malati