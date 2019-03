Di Maio | su Autonomia M5S garante della coesione nazionale

Luigi Di Maio - l'ordine ai ministri 5 stelle : il dossier autonomia deve finire nel dimenticatoio : Con una battuta in napoletano Luigi Di Maio ha dato ordine ai ministri del Movimento 5 stelle di mettere l'autonomia nel dimenticatoio: "L'autonomia? Portatela e int'a scurdata". Ergo, la pratica si può anche trattare pubblicamente ma poi deve essere dimenticata. Almeno fino alle elezioni europee e

"Caro Di Maio - non spacco l'Italia L'autonomia è nel contratto e si fa" : "E' nel contratto e il contratto si rispetta". Erika Stefani, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parla con il quotidiano telematico Affaritaliani.it del progetto di autonomia regionale per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (e altre Regioni... Segui su affaritaliani.it

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Autonomia - scontro di Maio-Salvini. La Lega in pressing - no dai 5 Stelle : 'Io non spacco l'Italia' la replica del vicepremier pentastellato all'alleato del Carroccio che ha chiesto di 'dimezzare i tempi per sbloccare gli appalti e riaprire i cantieri'

Autonomia - Di Maio : 'Non spaccherò in due l'Italia' : Nuova tensione nella maggioranza sull'Autonomia. Ieri l'aut aut di Matteo Salvini a Luigi Di Maio: 'Ora basta, è arrivato il momento di accelerare e chiudere dossier sul tavolo da troppo tempo, dalla ...

Luigi di Maio : "Sosteniamo l'autonomia - non lo spacca-Italia" : La rivoluzione del Movimento 5 Stelle ha acceso un capannello di polemiche intestine tra gli esponenti pentastellati. intervistato da La Repubblica Luigi di Maio prova ad unire le anime divergenti in quota M5S "Il Movimento decide se cambiare Movimento". Promette di rafforzare il potere decisionale della base in modo che "gli iscritti decidano sempre più su tutto ciò che è fuori dai punti del contratto". Nel contratto ...

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca contro Lega e Salvini : Autonomia - il governo rischia : Chissà se Matteo Salvini e i vertici della Lega avevano studiato tutto a tavolino già mesi fa. Perchè il modo e le tempistiche con cui si stanno muovendo sui principali dossier di governo, fanno pensare a una strategia meticolosamente studiata per fiaccare, settimana dopo settimana, il M5S e ridurlo