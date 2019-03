Di Maio | Foto Sarti? Uno schifo

Luigi Di Maio beccato con una misteriosa bionda : le foto del tenero abbraccio : Il settimanale 'Chi' pubblica le foto del vicepremier in compagnia di una sconosciuta bionda a Siviglia

La foto più triste del giorno : il parlamentare che “sfotte” Di Maio per aver fatto lo steward : È Antonio Saccone, parlamentare centrista eletto tra le fila di Forza Italia, a regalarci la perla di giornata, con una sguaiata e inutile contestazione al ministro Luigi Di Maio al Senato. Il problema? Le scelte di Di Maio da ministro? L'impostazione ideologica della sua politica? Macché... Il passato del leader dei 5 Stelle come steward allo stadio San Paolo di Napoli.Continua a leggere

Michael Schumacher - le prime foto della nuova casa da 30 milioni di euro a Maiorca : Una tenuta da trenta milioni di euro, con al centro una enorme villa circondata da un bellissimo parco a picco su una delle scogliere di Maiorca. E' la residenza degli Schumacher alle Baleari, quella dove il sette volte campione del mondo di Formula 1 avrebbe trascorso il suo 50esimo compleanno "pre

Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio sulla Tav - la foto con la figlia : "Bello il treno? Veloce e sicuro" : "Bello il treno", scrive Matteo Salvini su Twitter postando una foto con sua figlia Mirta, 6 anni, su un trenino per bambini al parco, forse il Sempione di Milano. "Più pulito, più Veloce, più sicuro". Allude forse allo scontro con il Movimento 5 stelle sulla Tav? Si sa che il vicepremier leghista è

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : il Maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l’operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l’Infortunio di qualche settimana fa in allenamento: il pilota maiorchino della Honda, motivato e carico per l’inizio della stagione 2019, nonostante sia costretto a saltare gli imminenti test di Sepang, ha fatto ieri un passo avanti verso la ...

MotoGp – Lorenzo pieno di sè - il Maiorchino crede molto nelle qualità del Team Honda : l’ironia social di Jorge [FOTO] : Jorge Lorenzo non teme critiche: il post social del maiorchino della Honda è… pieno di sè Si è svolta questa mattina a Madrid la presentazione del Team Repsol Honda 2019 di MotoGp. Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno svelato al mondo intero la loro RC213V che guideranno nel corso della nuova stagione di MotoGp, durante la quale si vivrà sicuramente uno spettacolo puro. I due spagnoli arrivano all’esordio stagionale non proprio ...