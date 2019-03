ansa

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ladipotrà essere erogata" con le modalità ordinarie di erogazione della" e non tramite la carta Rdc. E' quanto prevede un emendamento alpresentato ...

donatellaR2 : RT @sherlock5stelle: Decretone: la pensione di cittadinanza arriva anche cash, non su card: Novità in 14 emendamenti delle relatrici. C'è a… - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: 'Decretone': pensione cittadinanza potrà essere erogata in contanti #decretone - sherlock5stelle : Decretone: la pensione di cittadinanza arriva anche cash, non su card: Novità in 14 emendamenti delle relatrici. C'… -