F1 - Mondiale 2019 : Daniel Ricciardo e la nuova avventura in Renault - missione in giallo ricca di incognite : “The Honey Badger”, il Tasso del miele. L’animale più impavido del mondo che non ha paura di nulla. Daniel Ricciardo ama definirsi in questo modo, accostandosi a questa simpatica bestiola che è raffigurata anche sulla parte posteriore del suo casco e qualche mese fa è stato davvero “impavido” quando ha deciso di sposare la causa della Renault. Il matrimonio dell’australiano con la Red Bull era sostanzialmente ...

F1 – Daniel… Avocado : Ricciardo cambia cognome - il VIDEO del baby fan alla vigilia del Gp d’Australia diventa virale : Daniel Ricciardo diventa Daniel… Avocado: il VIDEO del baby fan in Australia diventa virale Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica mattina, alle ore 6.10 italiane, si disputerà il primo Gp della stagione 2019 di F1. Tutti in Australia per una grande sfida a quattro ruote, che regalerà sicuramente tanto spettacolo ed emozioni uniche. Tra i piloti da tenere d’occhio c’è sicuramente Daniel Ricciardo, che ...

Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che ...

F1 – Daniel Ricciardo incuriosisce i fan : “nuovo casco? Sarà un’opera d’arte funky - lo svelerò a Melbourne” : Daniel Ricciardo incuriosisce i fan prima dell’esordio a Melbourne: nella sua Australia, il pilota Renault svelerà il nuovo casco che spiega essere una sorta di ‘opera d’arte funky’ Daniel Ricciardo conclude i test di Barcellona all’ottavo posto. Tutto sommato un buon piazzamento per il pilota Renault che guarda con fiducia all’esordio stagionale a Melbourne, nella sua Australia. Per il gran premio di ...

F1 - nuovo look e sorriso contagioso : le prime FOTO di Daniel Ricciardo con i colori Renault : Il team di Enstone ha pubblicato sui propri canali social le prime FOTO di Daniel Ricciardo con addosso la tuta Renault Daniel Ricciardo è ormai calato al 100% nella nuova avventura con la Renault, scuderia che ha puntato con decisione su di lui dopo la scadenza del suo contratto con la Red Bull. Un’esperienza elettrizzante e carica di aspettative per l’australiano, stuzzicato dal progetto del team principal Cyril Abiteboul, ...

F1 – Daniel Ricciardo alla ricerca di un look più trasgressivo : un nuovo casco per il pilota Renault [FOTO] : Daniel Ricciardo annuncia la novità: il casco che indosserà durante le gare della prossima stagione sarà completamente differente da quelli già visti prima d’ora Dopo l’addio alla Red Bull, Daniel Ricciardo ricomincia dalla Renault e da un casco nuovo di zecca. Per dare un tocco estroverso al suo look da pilota, l’australiano affida la creazione di una nuova grafica del suo copricapo ad Ornamental Conifer, a cui prima di ...

MotoGp - Helmut Marko sferza Ricciardo : “è un dato specifico - Verstappen è un pilota migliore di Daniel” : Il consulente della Red Bull si è soffermato sui due ex compagni di squadra, sottolineando come l’olandese sia un pilota migliore dell’australiano Le loro strade si sono separate, ma Daniel Ricciardo e Max Verstappen continuano ad essere messi a paragone. L’ultimo ad averlo fatto è stato Helmut Marko che, intervenuto a Motorsport.com, ha sottolineato come l’olandese sia un pilota migliore rispetto ...