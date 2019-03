Dal 16 marzo al 9 giugno torna la Primavera del Prosecco Superiore

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte Dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Uomini e donne - spoiler del 14 marzo : nuovo confronto tra la Langella e Dal Corso : Oggi 14 marzo a partire dalle 14,40 su canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico e dove vedremo un nuovo confronto trall'ex tronista Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo un primo faccia a faccia avvenuto tra i due qualche giorno fa, seguito al due di picche rifilato dall'imprenditore veneto alla napoletana durante la scelta al castello, entrambi si sono ritrovati nuovamente di fronte e dove l'ex ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 marzo 2019. Non è La D’Urso parte Dal 17.1% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 13 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.01 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.08 – la prima puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share (Buonanotte Live di 12 minuti: 903.000 – ...

Buongiorno Dalla Borsa 14 marzo 2019 : Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,58%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100 , che termina la giornata a 7.256,98 punti. Sui ...

Beautiful - trame Dal 17 al 23 marzo : Liam torna a casa : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap "Beautiful". Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 marzo su Canale 5. Questa settimana le trame di "Beautiful" si concentreranno sulla bella Steffy, che si godrà i primi giorni di vita della sua bambina Kelly, mentre nella vita reale anche la sua interprete sta gioendo per la prima maternità. L'attrice Jacqueline Macinnes ...

Anticipazioni Una Vita Dal 17 al 22 marzo : Ursula cerca di uccidere gli Alday : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap opera spagnole più famose della televisione italiana, "Una Vita". Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 marzo su Canale 5. Qualcuno minaccia la famiglia di Ramon Le Anticipazioni di "Una Vita" segnalano che arriverà un foglietto pieno di minacce a casa Palacios. Per strada Lolita sentirà un losco individuo parlare ...

Brexit - Londra non uscirà Dall'UE il 29 marzo : Governo May di nuovo sotto nel decisivo voto sulla Brexit: non ci sarà il 'no deal'. Si va verso un rinvio della Brexit a...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 18 al 22 marzo 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019: Manlio è ancora asserragliato in Terrazza con Giulia, Franco e Jimmy. Renato e Raffaele devono decidere se chiamare la polizia. Intanto, ignari del nuovo dramma che si sta compiendo a casa, Niko e Susanna hanno portato Adele in ospedale e attendono il responso dei medici… A Palazzo Palladini si svolgono le ultime concitate fasi del sequestro messo in ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : Dal 13 al 20 marzo : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCpricornoAcquarioPesciCari Scorpione, nel weekend dimenticatevi di tutto, rifugiatevi in un luogo magico e trasformatelo in un’isola a forma di cuore. E voi Ariete, invece, fate ciao con la mano (come farebbe la regina Elisabetta) e salutate finalmente Urano, che si toglie dalle scatole e vi regala una settimana più tranquilla. Se volete sapere come ve la passerete nei prossimi ...

“Conversazioni” personale di tre artisti Dal 16 marzo all’Arte Borgo Gallery : Sabato 16 marzo 2019 alle ore 18.00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery, si inaugura la mostra personale di tre artisti dal titolo Conversazioni. La presentazione è a cura del Dott. Giorgio Vulcano storico e critico d’arte. Liubov Fridman, artista russa, ci condurrà per mano tra le sue complesse opere dai toni delicati, omaggiando spesso la figura femminile in tutte le sue sfaccettature. Pina Fiori, potenti suggestioni sono ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate Dal 18 al 22 marzo 2019 : L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3

“Conversazioni” Personale di tre artisti Dal 16 marzo all’Arte Borgo Gallery : Sabato 16 marzo 2019 alle ore 18.00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery, si inaugura la mostra Personale di tre artisti dal titolo Conversazioni. La presentazione è a cura del Dott. Giorgio Vulcano storico e critico d’arte. Liubov Fridman, artista russa, ci condurrà per mano tra le sue complesse opere dai toni delicati, omaggiando spesso la figura femminile in tutte le sue sfaccettature. Pina Fiori, potenti suggestioni sono ...

Tasso zero con il volantino MediaWorld per Huawei P20 Lite - P Smart e S10 Dal 14 marzo : Spuntano proprio in queste ore le nuove offerte che possiamo associare al volantino MediaWorld di metà marzo, quello relativo alla campagna "Fiorisce il Tasso zero" per intenderci, con cui potremo acquistare device del calibro di Huawei P20 Lite a prezzo più basso. Una campagna che dà continuità a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, sempre con la stessa catena, che vede sotto la luce dei riflettori anche prodotti come i vari ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte Dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...