Dacia ancora più attraente | ecco la nuova serie speciale Techroad FOTO e PREZZI

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'ambizione di Dacia è quella di entrare stabilmente nella Top 10 tra i brand in Italia 2018: anno da record per Dacia. In Italia, oltrepassa la soglia del 3% di market share, posizionandosi 11° nel ranking di brand in Italia. Un marchio sempre in crescita dal 2006, anno di lancio in Italia, e che nel 2018 ha visto l'affermarsi di due pilastri: Nuovo Duster, come 2° SUV più venduto ai privati con un record di 23.648 immatricolazioni, e Sandero, che entra nella Top 5 modelli nel segmento B a privati e che, con 26.081 immatricolazioni a fine 2018, segna un record assoluto dal lancio nel 2008. Dacia da sempre si fonda sulla qualità di Renault al prezzo di Dacia, sul value for money e sul corretto equilibrio tra equipaggiamento a bordo e spaziosità, definendo una proposta di smart buying unica sul mercato.

