Da M5S all'Anpi - pioggia di critiche contro Tajani - che si scusa. Mussolini solidale : "Dico solo bella frate'" : "Il presidente Tajani non può fare una affermazione del genere, è un'affermazione che deve essere stigmatizzata: questo argomento è l'anticamera per cancellare il giudizio fondamentale dato dalla storia sul fatto che il Fascismo è stato la rovina dell'Italia, come il nazismo in Europa. Nel momento in cui l'Ue dice che le radici dell'Europa sono antifasciste non si può pensare che il fascismo sia un incidente di ...

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5S è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

Il M5S rinuncia allo spoils system su Telt : Virano resterà dg : Roma. Chi lo ha visto arrivare puntuale come sempre, in questi giorni che sono seguiti alla bufera, nel suo ufficio a due passi dalla stazione di Porta Susa dove Telt ha la sede italiana, garantisce che gli attacchi che gli sono arrivati non sono valsi a turbare la sua proverbiale placidità. “E’ la

Il M5S esplode all’XI municipio. Crisi in vista : Roma. La maggioranza grillina, nel Municipio XI, zona Portuense, non c’è più. Al gruppo M5s, dopo le dimissioni dei consiglieri Marsella, Martone e Restivo, si è aggiunta ieri la defezione della consigliera Francesca Sappia in forte polemica con i colleghi e con la giunta del Campidoglio e quindi co

Arriva il de-icing all'Aeroporto di Brindisi ma è lite tra M5S e Forza Italia : Scrivono dal partito di Berlusconi: ' Uno degli elementi fondamentali in politica dovrebbe essere la dignità. Ma ci rendiamo conto, giorno dopo giorno, che sono in molti a non sapere di cosa si ...

La voce della Politica Leggieri - M5S - : Ministro ai Beni e alle Attività Culturali Bonisoli a Venosa : Il Vulture-Melfese è un'area cruciale per l'economia della Basilicata e crediamo fortemente nel suo potenziale straordinario che aspetta solo di essere espresso. Si pensi per esempio alle risorse ...

La voce della Politica Mattia - l'assessore alla sanità del M5S sarà un magistrato : Sabino Tota, laureato in economia, specializzato in pianificazione e politiche sociali e sanitarie, master internazionale Bocconi in management economia e Politica sanitaria. Consulente di direzione ...

Caccia - gli animalisti contro il M5S : “Autorizza i massacri”. Il deputato Gallinella : “Polemica ideologica” : Per gli animalisti dell’Enpa il Movimento 5 Stelle “tradisce chi ama gli animali e ha riposto fiducia in un cambiamento”. Per Filippo Gallinella, firmatario del provvedimento incriminato, le accuse sono solo il frutto di una “polemica ideologica”. Al centro del contendere c’è una proposta di legge (primo firmatario proprio il deputato grillino) sulla semplificazione in materia di agricoltura, Caccia e pesca, ...

"La Russia non è un partner strategico dell'Ue". M5S e Lega votano contro la risoluzione all'Europarlamento : Gli eurodeputati di Lega e M5S hanno votato contro la risoluzione sulla Russia approvata oggi in aula a Strasburgo, in cui si afferma che Mosca non può più essere considerata un "partner strategico" dall'Ue.A votare contro il testo, oltre gli eurodeputati di Lega e Cinquestelle, anche una minoranza degli eurodeputati Pd.Nel testo approvato in aula si legge tra l'altro che l'Ue "dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, ...

Vittorio Feltri : 'Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo' : 'Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo'. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. ...

Vittorio Feltri : "Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo" : "Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. Spiega il direttore di Libero: "Dopodiché se alle elezioni Europee, come tutti prevedono, la Lega va

Giulio Tremonti avverte il M5S : 'Se aderiamo all'intesa con la Cina saranno loro a chiedere la Tav' : Parola di Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, che in una intervista a Il Corriere della Sera, spiega che 'se la Via della Seta arriva al porto di Genova, questo non può essere un porto di ...

Giulio Tremonti avverte il M5S : "Se aderiamo all'intesa con la Cina saranno loro a chiedere la Tav" : Se l'Italia aderisce alla Via della Seta, il Memorandum of understanding che il nostro governo dovrebbe firmare tra un paio di settimane in occasione della visita di Xi Jinping a Roma, diventeremo la porta di accesso della Cina in Europa. E "andrà a finire che la Tav la chiederanno i cinesi". Parola

Vaccini - lettera di 146 portavoce M5S alla commissione Sanità - : ... verso un sistema di raccomandazione attiva e di piena responsabilizzazione dei genitori fondata sul consenso informato; 2, Garanzia di indipendenza fra scienza, politica e industria, rimuovendo ogni ...