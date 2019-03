CRISTIANO RONALDO | SQUALIFICA IN CHAMPIONS? Juventus | perché rischia più di Simeone

Guardiola : 'La Juventus ha preso CRISTIANO RONALDO per vincere in Europa' : Domani a Nyon ci saranno i sorteggi di Champions League e la Juventus saprà chi è la sua avversaria nei quarti di finale. Le squadre che oltre ai bianconeri hanno staccato il pass europeo sono Tottenham, Porto, Ajax, Manchester City, Barcellona, Liverpool e Manchester United. Dunque sicuramente ci saranno sfide molto emozionanti che promettono spettacolo. Pep Guardiola, allenatore del City, si è espresso in merito alle prossime partite e ...

Champions League - CRISTIANO RONALDO a rischio squalifica : c’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...

Caressa : 'Mi scuso con mia moglie - ma CRISTIANO RONALDO fa innamorare' : L'argomento della settimana resta evidentemente l'impresa epica della Juventus, che è riuscita a ribaltare negli ottavi di finale di ritorno di Champions League il match di andata, finito 2-0 per l'Atletico Madrid. Protagonista indiscusso Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, che nell'intervista post partita ha ammesso come la Juventus lo abbia acquistato proprio per questo motivo, ovvero quello di essere decisivo nei match importanti, in ...

Juve - anche Messi esalta Ronaldo : «CRISTIANO impressionante» : BARCELLONA - Dopo aver trascinato il Barcellona ai quarti di finale di Champions League con il successo casalingo contro il Lione, Leo Messi ha parlato dell'impresa della Juventus contro l' Atletico ...

Anche Messi loda CRISTIANO RONALDO : “quello che ha fatto è impressionante” : Leo Messi ha domato ieri il Lione con una prestazione super, per rispondere a quella di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid Anche Leo Messi non si è potuto esimere dal lodare la prestazione incredibile di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid. Una tripletta splendida che ha consentito alla Juventus di approdare ai quarti di finale. Messi ieri non è stato da meno nell’annichilire il Lione con un cucchiaio che ...

Juventus - vietato provocare CRISTIANO RONALDO : vince sempre lui : V per Vendetta. Los Huevos, a breve la maglietta, scommettiamo?, e i loro fratelli. Certe notti Cristiano Ronaldo raccoglie le provocazioni dei provocatori che non leggono le avvertenze. Il Cholo, ...

Champions League - la Top 11 degli ottavi : guidano CRISTIANO RONALDO e Messi : ottavi di finale, la Top 11 di Sky Sport , 4-2-3-1,: Lloris, Tottenham,; Walker, Manchester City,, van Djik, Liverpool,, de Ligt, Ajax,, Spinazzola, Juventus,; Winks, Tottenham,, Bernardo Silva, ...

CRISTIANO RONALDO da record : riscrive la storia - aggiorna numeri stratosferici e rilancia il sogno della Juve : Per chi vuole vincere sette Palloni d’Oro e fare sette figli, possono bastare anche sette parole: «Uno per tutti e tutti per uno». Cristiano Ronaldo sceglie con cura le notti per trasformare il suo calcio in magia, facendo sognare i suoi tifosi e accumulando record su record, ma anche i messaggi. E allora, ad impresa appena avvenuta e scritto in pe...

Capello snobba CRISTIANO RONALDO : 'Nel calcio solo tre geni' : ROMA - ' Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e Messi '. Le parole di Fabio Capello a Sky Sport hanno fatto discutere molto i tifosi sui social. I fan della Juventus , ovviamente non l'hanno presa benissimo per l'assenza dalla lista di Cristiano Ronaldo , protagonista assoluto con una ...