Cristiano Ronaldo da record | riscrive la storia | aggiorna numeri stratosferici e rilancia

Capello snobba Cristiano Ronaldo : 'Nel calcio solo tre geni' : ROMA - ' Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e Messi '. Le parole di Fabio Capello a Sky Sport hanno fatto discutere molto i tifosi sui social. I fan della Juventus , ovviamente non l'hanno presa benissimo per l'assenza dalla lista di Cristiano Ronaldo , protagonista assoluto con una ...

Messi risponde a Cristiano Ronaldo : “cucchiaio” da fenomeno contro il Lione [VIDEO] : Leo Messi non vuole essere da meno rispetto a Cristiano Ronaldo ed anche oggi lo ha dimostrato con un gol da campione Cristiano Ronaldo ha messo in scena uno show ieri sera nella gara tra Juventus ed Atletico Madrid, quest’oggi Leo Messi ha voluto rispondere al suo collega e rivale. La Pulce ha sbloccato la gara tra Barcellona e Lione, dopo lo 0-0 dell’andata. Su calcio di rigore l’attaccante argentino ha optato per un ...

Megan Fox - post hot per Cristiano Ronaldo : “dietro di me ‘a cucchiaio’ con solo le mutande! Me lo ricorderei ma…” [FOTO] : Megan Fox rivolge uno strano post hot all’indirizzo di Cristiano Ronaldo. L’attrice spera di non aver ‘perso la memoria’: la posa hot nella foto Armani è, suo malgrado, un fotomontaggio! Dopo la tripletta di ieri notte allo Stadium, Cristiano Ronaldo è, ancora una volta più che mai, l’uomo del momento. La notte di ieri, nel quale ha griffato con una tripletta il successo della Juventus sull’Atletico ...

Juve - Cristiano Ronaldo fa un assist al Real Madrid : più guadagni dopo ko dell'Atletico : Chissà cosa avranno pensato in casa Real. All'indomani del ritorno sulla panchina Blancos di Zidane - scelta consequenziale a una stagione disastrosa - è stato l'ex Cristiano Ronaldo a rifilare una ...

Maradona impressionato da Cristiano Ronaldo : “Messi? Fiero di lui - ma CR7…” : Maradona elogia Cristiano Ronaldo dopo la strepitosa prestazione di ieri nella sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid Dopo la grande prestazione di Cristiano Ronaldo e i tre gol segnati all’Atletico Madrid in Champions League arrivano a Cr7 i complimenti anche dell’argentino Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro si è detto impressionato dal portoghese. “Ci sono giocatori che sono toccati dalla bacchetta ...

Juventus pazza di Cristiano Ronaldo : tutti i record della leggenda : TORINO - ' Mi hanno comprato per questo '. Niente di più vero, spontaneo e diretto, in una notte magica per la Juventus , che ha sovvertito un pronostico totalmente sfavorevole, rifilando tre reti all'...

Fermi tutti - manca Cristiano Ronaldo : negli spogliatoi della Juve la festa non inizia - ma quando arriva CR7… : Dopo il 3 a 0 all’Atletico Madrid, i giocatori della Juventus hanno fatto festa negli spogliatoi. Ma prima di scatenarsi, durante le foto che celebrano la vittoria, si sono guardati intorno e si sono accorti dell’assenza di Cristiano Ronaldo, autore della tripletta ed eroe di serata. “Dov’è Cristiano?”. Ma quando arriva CR7… Video Instagram L'articolo Fermi tutti, manca Cristiano Ronaldo: negli spogliatoi ...

Cristiano Ronaldo? Ha il cervello prensile : tutti i segreti biologici di un fuoriclasse : In un lungo capitolo dedicato principalmente a lui, oltre che ad altri calciatori e atleti di altri sport, dal baseball al cricket, Katwala inquadra CR7 come uno dei massimi maestri nell'«arte dell'...

Juventus - Cristiano Ronaldo elogia il gruppo : "Uno per tutti - tutti per uno" : Cristiano Ronaldo ha dominato la scena nell'eroico 3-0 della Juventus sull'Atletico Madrid che è valso ai bianconeri l'accesso ai quarti di Champions League. Una tripletta storica che lo proietta ...

Juventus-Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo carica i compagni durante l'intervallo : Cristiano Ronaldo non finisce mai di stupire. Il fuoriclasse portoghese, con la tripletta di ieri sera all'Atletico Madrid, è arrivato a quota 24 reti con la maglia bianconera in tutte le competizioni,...

Juve-Atletico - bianconeri in posa per l'impresa : ma dov'è Cristiano Ronaldo? VIDEO : Nessun ammutinamento del numero 7, per carità, piuttosto attardato a bordo campo per l' intervista di rito con il nostro Giovanni Guardalà di Sky Sport . Ecco quindi che, dopo secondi in standby ...

Juve - ovazione al ristorante per Cristiano Ronaldo. Il video : Di notti speciali ne ha vissute tantissime Cristiano Ronaldo, soprattutto in Champions League. Ma il portoghese, contro l'Atletico Madrid, ha definitivamente conquistato anche l'Allianz Stadium. ...

Cristiano Ronaldo imita Simeone : il portoghese rischia una multa : Cristiano Ronaldo ha fatto vedere ancora una volta di possedere gli attributi. Il fuoriclasse portoghese ha trascinato la Juventus alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League siglando ...

Juve - i giornali di tutto il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo : TORINO - Fenomenale. Leggendario. Cristiano Ronaldo si è preso, ancora una volta, la scena del calcio europeo. Con una tripletta trascina la Juventus ai quarti di finale ed elimina l' Atletico Madrid ,...