Corruzione | 6 arresti a Taranto | anche l' ex presidente della Provincia Tamburrino

Taranto - sette arresti per Corruzione. Tra loro anche Martino Tamburrano - ex presidente della Provincia di Forza Italia : sette persone, tra cui l'ex presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano (Forza Italia), sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Grottaglie-contrada Torre Caprarica. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Como - Corruzione nel settore edile : 9 arresti tra cui un sindaco : Roma, 1 mar., askanews, - E' di nove arresti, 2 in carcere e 7 ai domiciliari, il bilancio dell'operazione 'Dolce casa', svolta dalla Guardia di Finanza tra le province di Como, Sondrio, Milano e Roma,...

Nove arresti nel comasco per Corruzione - c'è anche un sindaco : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 9 soggetti tra cui un sindaco della provincia di Como "per numerosi casi di accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato", oltre che per presunte violazioni edilizie. L'operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, vede impegnati gli uomini della Guardia di finanza in provincia di Como, Sondrio, ...

Catania - appalto truccato al Policlinico : 2 arresti/ Corruzione - primario nei guai : Catania, appalto truccato al Policlinico: 2 arresti tra cui un primario di Urologia, le ultime notizie. Contestati i reati di Corruzione a sei persone.

Corruzione - sentenze pilotate al Consiglio di Stato : arresti imprenditore ed ex tecnico petrolifero : I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di Ezio Bigotti, imprenditore piemontese, presidente del gruppo STI aggiudicatario di numerose commesse della Centrale acquisti del Tesoro (Consip) e di Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero Eni. Sono accusati di Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Il procedimento è legato ...

Traffico illecito di rifiuti e Corruzione : 13 arresti a Roma : Il blitz, scattato alle prime luci dell'alba, ha visto impiegati circa 200 uomini tra militari e agenti tra Roma e Cisterna di Latina. L'operazione costituisce l'esito di un'indagine avviata alla fine del 2017 sul Centro di Raccolta Ama di Mostacciano dalla Polizia Locale di Roma Capitale, anche a seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità. Segui su affaritaliani.it

Corruzione - “sentenze pilotate in Consiglio di Stato” : arresti : Sono in corso, su disposizione del gip di Roma Daniela Caramico D’Auria, misure di arresti domiciliari e perquisizioni per il reati di Corruzione in atti giudiziari commessi in seno al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia. L’indagine è quella relativa a presunte sentenze pilotate presso palazzo Spada. L'articolo Corruzione, “sentenze pilotate in Consiglio di Stato”: arresti proviene da ...