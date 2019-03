Cori Prevenzione e informazione sulle dipendenze | progetto del Chiominto

laprimapagina

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’Istituto Comprensivo “Cesare” prenderà parte aldistrettuale dirivolto ad alunni, genitori e

LiritvTv : Cori (LT) – Prevenzione e informazione sulle dipendenze. Al via il progetto all’Istituto Comprensivo “Cesare Chiomi… - LiritvTv : Cori (LT) – Prevenzione e informazione sulle dipendenze. Al via il progetto all’Istituto Comprensivo “Cesare Chiomi… - LuciaMosca1 : (Prevenzione e informazione sulle dipendenze. Al via il progetto all’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” di Cor… -