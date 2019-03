Coppa del Mondo sci | spettacolo Paris Vince gara e coppa di Super-G

Sci - Dominik Paris vince anche a Soldeu e conquista la Coppa del mondo di SuperG : Domink Paris entra nell’olimpo dei più grandi velocisti della storia dello sci. Il 29enne azzurro vince anche l’ultimo SuperG della stagione a Soldeu e conquista la coppa del mondo di specialità per la prima volta in carriera. Un trofeo che torna in Italia 24 anni dopo la prima e finora unica volta con Peter Runggaldier nel 1995. Per Paris è la 16esima vittoria in carriera (terzo italiano più vincente di sempre) e la settima solo in ...

Sci - Paris vince il SuperG a Soldeu e la Coppa del mondo : Andorra. L'azzurro Dominik Paris, con un'altra formidabile impresa, dopo il successo di ieri in discesa ha vinto a Soldeu anche l'ultimo SuperG della stagione conquistando anche la Coppa del mondo di disciplina, nel 1995 ci era riuscito Peter Runggaldier,. Secondo posto per lo svizzero Mauro Cavaziel, terzo l'austriaco vincent Kriechmayr. Quinto posto per l'altro azzurro Christof ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Marco Lodadio e Matteo Levantesi in finale - che prove tra anelli a parallele : Grande Italia nella prima giornata di qualificazioni valide per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che è incominciata oggi a Baku (Azerbaijan). Dopo Martina Rizzelli che si è qualificata alla finale sulle parallele asimmetriche, festeggiano anche Marco Lodadio e Matteo Levantesi che accedono agli atti conclusivi rispettivamente agli anelli e alle parallele pari. Il laziale, tornato su un palcoscenico internazionale a cinque mesi di ...

Sci : Paris vince la Coppa del mondo di Super G : Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi il SuperG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali della Coppa del mondo di sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha ...

Sci : Paris vince la Coppa del mondo di Super G : Dominik Paris ha conquistato la Coppa del mondo di Super G. Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi il SuperG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali della Coppa del mondo di sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha vinto il titolo in questa specialità, 24 anni dopo un altro italiano, Peter Runggaldier. Paris ha preceduto di 0.15 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e ...

Dominik Paris SUPER CAMPIONE di tutto! Ennesimo trionfo in superG : vince la Coppa del Mondo dopo l’oro iridato! : SUPER CAMPIONE di tutto. Dominik Paris mette la ciliegina sulla torta alla stagione migliore della sua carriera, vincendo il SUPERG di Soldeu e, soprattutto, la Coppa del Mondo di specialità. Già oro iridato il mese scorso ad Are, l’altoatesino è diventato ormai il dominatore indiscusso della disciplina. Oggi, ad Andorra, sarebbe bastato un terzo posto al nativo di Merano per aggiudicarsi matematicamente la sfera di cristallo. Il fenomeno ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris Re del SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : PARIS HA VINTO LA Coppa del MONDO! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di COPPA del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik PARIS che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Martina Rizzelli vola in finale alle parallele - settimo posto a Baku : Martina Rizzelli si è qualificata per la finale alle parallele asimmetriche della tappa di Coppa del Mondo che è incominciata oggi a Baku (Azerbaijan). La comasca, ottava tre settimane fa a Melbourne e che insegue un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 tramite il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità, ha terminato la sua fatica in settima posizione (12.966, 5.3 il D Score): l’azzurra ha commesso qualche piccola ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari verso Baku : “Convivo con i dolori - stringo i denti per la Coppa del Mondo” : Vanessa Ferrari si prepara ad affrontare la tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si disputerà nel weekend a Baku (Azerbaijan). La Leonessa torna in pedana a tre settimane dal trionfo di Melbourne e il suo obiettivo è quello di incamerare punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: venerdì le qualificazioni alla trave e al corpo libero, domenica le eventuali finali. La bresciana, che ieri ha disputato la ...

Sci alpino - il superG maschile di Soldeu chiude la stagione di CdM : Paris a caccia della Coppa di Specialità : Alle 12 scatta la finale a Soldeu, il primo a partire sarà Innerhofer, Dominik Paris al via con il numero 7 Pronti, via e tocca a Christof Innerhofer. Sarà lui ad aprire le danze nel superG di Soldeu, ultimo atto stagionale che assegnerà la Coppa di Specialità. Al momento c’è Dominik Paris in testa alla classifica con 330 punti: con un terzo posto sarebbe sicuro del trionfo indipendentemente dal risultato dei suoi ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...