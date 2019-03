Cons Stato valuta presidente Tar Liguria

Sale giochi - il Consiglio di Stato conferma : ci vuole una distanza di sicurezza dai luoghi sensibili : BOLZANO . Dopo le numerose sentenze del Tar di Bolzano che avevano respinto i ricorsi degli esercenti contro i provvedimenti di chiusura delle Sale giochi nel raggio di 300 metri dai siti sensibili, ...

Bolzano - Consiglio provinciale impugna il bilancio dello Stato : norme in ambito sanitario “violano Autonomia” : Le norme in ambito sanitario contenute in due commi dell’articolo 1 “vanno oltre le competenze dello Stato nella Provincia autonoma di Bolzano“. Per questo motivo, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher (Svp), il consiglio provinciale ha approvato l’impugnazione del bilancio 2019 dello Stato. Parte dell’articolo 1 sono ritenute in contrasto con le disposizioni dello statuto di Autonomia ...

Lega Serie A - il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato eletto Consigliere : Paolo Scaroni è stato eletto nuovo consigliere di Lega A, il presidente del Milan ha ottenuto 13 voti in Assemblea Il presidente del Milan Paolo Scaroni, a quanto si apprende, è stato eletto nuovo consigliere di Lega A nel corso dell’Assemblea odierna. Dopo un nulla di fatto nella prima votazione, Scaroni ha ottenuto 13 voti (ne bastavano 11) che gli consentono di occupare la carica in sostituzione di Marco Fassone. Il vicepresidente ...

Università - il Consiglio di Stato : "Commissioni sfiduciate - il ministero assegni la cattedra alla prof bocciata" : Sentenza contro gli atenei: "Per tre volte hanno negato ingiustamente la promozione a ordinario in Diritto del lavoro, ora intervenga direttamente il Miur"

Paolo Ruggirello arrestato - Considerare l’autismo come una benedizione è una porcheria : Benedetto autismo. Benedetto autismo. Benedetto autismo. Non è il ritornello di un salmo quaresimale ma l’auspicio espresso al telefono dal politico siciliano del Pd arrestato qualche giorno fa. come ogni pensiero breve, ha il merito di esplicitare uno stato d’animo ed un interesse in modo chiaro. La storia politica del nostro Paese negli ultimi anni raccoglie un florilegio di questi commenti “rubati” dagli investigatori: il ricordo delle urla ...

Consiglio di Stato : docenti ITP restino in II fascia : Si segnala la nuova rilevante vittoria conseguita dall’Avv. Giuseppe Versace in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Buonanno in fase cautelare al Consiglio di Stato a favore dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici in giudizio avente ad oggetto l’ammissione in II fascia di Graduatorie d’Istituto.Con Ordinanza n. 1217 dell’8 marzo 2019 (RG 524/2019) il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza del MIUR che chiedeva di sospendere ...

Diplomati Magistrali - le decisioni discordanti del Consiglio di Stato : Dopo la seconda “batosta” piombata sui Diplomati Magistrali a seguito della Plenaria Bis, mancano poche ore alla pronuncia della Corte di Cassazione, che ricordiamo è prevista per il 12 marzo. Non è ancora noto se il responso verrà reso noto subito o se occorrerà attendere qualche giorno per venirne a conoscenza. La speranza per questi insegnanti è sicuramente di un possibile ribaltamento di quanto detto dai giudici di Palazzo Spada. In attesa ...

Calcio - Siracusa-Francavilla : lo scorso anno la decise Lele Catania. Il sindaco : 'Niente maxischermo - non ci è stato Consentito per ordine ... : Il Siracusa non avrà il sostegno del pubblico come già sottolineato nei giorni scorsi per via della decisione della Commissione vigilanza pubblici spettacoli e nella tarda serata di ieri lo stesso ...

Berlusconi indagato per sentenza pilotata in Consiglio di Stato : Corruzione in atti Giudiziari per decisione su quote Mediolanum, l'accusa. Il Consiglio di Stato il 3 marzo 2016 annullò per l'ex premier l'obbligo di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum. L'...

Piemonte : il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato di emergenza idrica : In relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile in Piemonte, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato d’emergenza nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, i cui Comuni appartengono agli Ambiti territoriali ottimali (Ato) 2, 3, 4 e 6. L'articolo Piemonte: il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato ...

Il Consiglio di Stato : niente più segreti sui cibi importati : La concorrenza passa anche attraverso la trasparenza. Partendo da questa considerazione Coldiretti ha portato avanti una battaglia per accedere ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti ...

Consumi : Coldiretti - cade segreto di stato su cibi stranieri : "Un obiettivo storico che siamo stati costretti a raggiungere con l'intervento della Magistratura a causa dell'assenza colpevole per molti anni della Politica che reagisce solo di fronte agli ...

Berlusconi indagato per corruzione in sentenze del Consiglio di Stato. Ghedini : certi dell'archiviazione : è indagato nella maxinchiesta della Procura di Roma su una serie di sentenze pilotate al Consiglio di Stato. in atti giudiziari il reato contestato dai magistrati di piazzale Clodio nel filone che fa ...

Berlusconi indagato per ?corruzione in sentenze del Consiglio di Stato. Ghedini : certi dell'archiviazione : Silvio Berlusconi è indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. Il filone...