Congresso mondiale delle famiglie a Verona Salvini ci sarà | Grillo no

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Matteoandrà al. Lo conferma con un "sì" secco ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe partecipato al controverso forum al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Sarà all'ombra dell'Arena, non alle manifestazioni del "Fridays for future" serie di marce sulle tematiche ambientali."Io faccio il ministro dell'Interno - ha detto il vicepremier - e domani ho in programma un comitato per l'ordine pubblico a Napoli perché i problemi per la sicurezza a Napoli sono abbastanza rilevanti". Al forum diandrà in quanto "non vedo quale sia il contrasto fra l'ambiente e la famiglia".Il leader del Carroccio aggiunge: "Stiamo tutti lavorando per la qualità della vita e dell'aria e i treni sicuramente aiutano a migliorare la qualità della vita e dell'aria".Di tutt'altro avviso ...

marcocappato : No al patrocinio dell' odio sessuale: ho firmato la petizione di @AllOut, @CertiDiritti ( - MastroRadu : RT @BelpietroTweet: Il logo della presidenza del Consiglio è stato concesso a cortei arcobaleno e sagre paesane. Il Congresso mondiale dei… - vitalitweet : RT @BelpietroTweet: Il logo della presidenza del Consiglio è stato concesso a cortei arcobaleno e sagre paesane. Il Congresso mondiale dei… -