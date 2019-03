Condannato a 16 anni per aver ucciso la moglie che l' ha illuso | parla il

Uccise la compagna a coltellate - Condannato a 16 anni con l'attenuante della «delusione» : Ha ucciso la compagna con diverse coltellate al petto, dopo aver scoperto che non aveva lasciato l'amante come promesso. E ora il giudice gli riconosce le attenuanti generiche e lo condanna a 16...

Russiagate - Paul Manafort Condannato ad altri tre anni e sette mesi : “Cospirazione” : Una nuova condanna colpisce uno degli uomini più vicini a Donald Trump durante la corsa alla Casa Bianca. Paul Manafort, ex responsabile della campagna elettorale del miliardario newyorkese, è stato condannato ad altri 43 mesi di carcere per alcuni capi di accusa mossi dal procuratore speciale Robert Mueller, tra cui quello di cospirazione. La scorsa settimana era stato condannato a 3 anni e 11 mesi per frode fiscale e bancaria. La condanna ...

Paul Manafort è stato Condannato ad altri 3 anni e mezzo di carcere : Paul Manafort, consulente politico statunitense ed ex capo del comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato ad altri tre anni e mezzo di carcere per due accuse relative al caso delle interferenze russe nella campagna

Pedofilia - cardinale Pell Condannato a 6 anni (ne rischiava 50) : Per il cardinale George Pell, dopo il verdetto di colpevolezza per abusi su due ragazzi del coro alla St. Patrick's Cathedral negli anni '90, è arrivata anche la sentenza con la pena: 6 anni di carcere. Poco se si pensa che ne rischiava fino a 50 e che alla fine dovrà restare in carcere per almeno 3 anni e 8 mesi prima di poter chiedere la libertà condizionale. Ricordiamo che il cardinale ha 77 anni e che è il religioso di grado più alto ...

Pedofilia - il cardinale Pell Condannato in Australia : dovrà scontare sei anni di galera : La condanna in primo grado era già arrivata già l’11 dicembre, quando 12 giurati avevano riconosciuto il cardinale Australiano George Pell, di 77 anni, responsabile di una serie di abusi, avvenuti nel 1996, su due coristi appena 13enni. Il giudizio era stato reso pubblico a fine febbraio, ma mancava ancora che fosse decisa la pena per i crimini commessi. Nella scorse ore Peter Kidd, giudice a capo del Tribunale dello Stato di Victoria, ha letto ...