Clima | Greta Thunberg | “Onorata per la candidatura al Nobel per la Pace”

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’adolescente svedesesi è detta “onorata e molto grata” per essere stata candidata per il Premioper la Pace: lo si legge sul profilo Twitter della 16enne svedese. “Abbiamo indicatoperche’ la minaccia dele’ probabilmente una delle principali cause di guerre e conflitti. Il movimento di massa che lei ha innescato e’ un contributo molto importante per la pace“, ha spiegato il deputato norvegese Andre’ Ovstegard, tra i parlamentari che hanno indicato il nome della teenager svedese.ha iniziato la scorsa estate a protestare ogni venerdì di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro i cambiamentitici. Dopo il suo discorso al vertice suldelle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos, è diventata un esempio per molti giovani e non in diversi ...

