Clima | Greta Thunberg | “E’ necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso”

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) In un’intervista con Repubblica,, la 16enne attivista svedese, sottolinea che il grande successo della manifestazioni dei giovani per ilnon è sufficiente, devono intervenire glie lo devono fare subito: “No, non saremo noi a salvare il mondo. Non c’e’ abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventicon il potere di agire. E’che glidiadesso“, spiega la giovane. “Sara’ una battaglia che rischia di stravolgere la nostra vita intera ma anche quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti“, aggiunge. Secondo, coloro che “dicono che stanno facendo abbastanza per il, stanno grattando solo la superficie“. “Continuero’ finche’ le emissioni di gas serra non inizieranno a scendere cosi’ rapidamente da limitare il ...

repubblica : Greta Thunberg: “Ragazzi per il clima non c’è più tempo anche gli adulti devono agire” - Linkiesta : Il 15 Marzo ci sarà lo sciopero mondiale per il clima. #Mattarella e #Merkel hanno dato sostegno. L'agenda verde pu… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Greta Thunberg: “Ragazzi per il clima non c’è più tempo anche gli adulti devono agire” -