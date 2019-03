Clima e ambiente | Seeds Chips al fianco dei Teenovators

Greenpeace : “Basta con il governo del cambiamento Climatico - l’esecutivo inverta la rotta e protegga persone e ambiente” [GALLERY] : 1/9 ...

Greenpeace in azione per il Clima : “Basta con il governo del cambiamento Climatico. Esecutivo protegga l’ambiente” : Otto tra attivisti e attiviste di Greenpeace sono entrati in azione nelle ultime ore in Val Visdende, in una zona devastata lo scorso autunno da una tempesta che ha provocato vittime e sradicato milioni di alberi. In una parte del bosco rasa al suolo dalla furia dei venti, gli attivisti hanno composto la gigantesca scritta “Cambiamenti climatici: governo bocciato”. È stato aperto anche uno striscione con scritto “governo del cambiamento ...

Clima - Greta candidata al Nobel per la Pace. Venerdì gli studenti in piazza per l’ambiente : L’attivista 16enne svedese, Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il Clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi Climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time. «Abbiamo nominato Greta perché la...

Clima - Bonafè (Pd) : “I temi dell’ambiente sono i temi del nostro partito” : Ci sarà anche Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, venerdì in Piazza Santa Croce a Firenze per partecipare a una delle tante manifestazioni organizzate dagli studenti nel mondo nell’ambito della giornata di sciopero per il Clima indetta per chiedere ai capi di stato e di governo impegni concreti contro i cambiamenti Climatici. ”I temi dell’ambiente sono i temi del Pd. Non a caso il nostro segretario Nicola ...

Ambiente - Costa : “A Nairobi parlerò di economia circolare e Clima” : A Nairobi “porterò il discorso sul marine litter, una battaglia che l’Italia sta portando avanti a livello nazionale, internazionale e che vuole portare a livello planetario; quello sull’economia circolare che in Africa è molto sentito; quello sui cambiamenti climatici, perché l’Africa è un Paese ‘delicato’ perché è il continente che emette meno anidride carbonica e gas climalteranti ma anche quello che soffre ...

Ambiente - Realacci : “I cambiamenti Climatici sono sotto gli occhi di tutti” : “Saranno milioni i partecipanti in tutto il mondo al Climatestrike di venerdì 15 marzo. Data che coinciderà anche con i Fridaysforfuture lanciati alla COP24 da Greta Thunberg. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare – per quanto riguarda il nostro Paese – all’immensa quantità di alberi abbattuti sulle Dolomiti dalla tempesta Vaia o alla scarsità d’acqua che interessa le regioni del Nord ...

Medici Sentinella per l’Ambiente : una strategia di prevenzione dai cambiamenti Climatici - il ruolo dei Medici per la Salute globale : E’ in programma martedì prossimo a Milano il convegno dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute globale” che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Metropolitano di Corso Garibaldi. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente con la collaborazione della Fondazione Cariplo, dell’Ordine dei Medici di Milano, del Comune ...

KIDSBIT - il Festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai cambiamenti Climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...

Ambiente - Ue : Macron propone una banca europea per il Clima : E’ tempo di creare una “banca europea per il clima”: e’ una delle proposte contenute nella lettera rivolta ai popoli europei dal presidente francese, Emmanuel Macron. Obiettivo, per il leader di Parigi, dev’essere quello di finanziare la transizione ecologica in Europa. Macron propone anche una forza sanitaria europea per “rafforzare i controlli” degli alimenti. Per Macron, l’Ue deve inoltre ...

Ambiente - WWF : appoggio alla mobilitazione degli studenti per il Clima : “Ai ragazzi che scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per prendere in mano il proprio destino e chiedere risposte alle istituzioni riguardo gli obiettivi sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi auguriamo di fare strike, ad ogni loro iniziativa andrà sempre il massimo supporto del WWF Italia. Noi siamo con loro e con la loro voglia di contare per svegliare i governi che continuano a comportarsi come se i cambiamenti climatici non fossero ...

Ambiente - cambiamenti Climatici : Cesena vuole tagliare il 40% di CO2 : I cambiamenti climatici riguardano tutti e Cesena non vuole farsi trovare impreparata. Per questo ha messo a punto una strategia: quella contenuta nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che definisce obiettivi ed azioni da seguire da qui al 2030 per ridurre la produzione di CO2 del 40% rispetto al 2012 ed adattare la citta’ ai cambiamenti climatici. Il piano e’ stato redatto in collaborazione con ...

Ambiente - Napoli : summit “a difesa del Clima” : Rappresentati di movimenti ambientalisti da tutto il Mezzogiorno ed esponenti dei comitati No Tap in Puglia, No Triv, No Muos, No Grandi Navi a Venezia e il popolo dei No Tav sono attesi a Napoli domenica per al Maschio Angioino per la prevista “Assemblea Nazionale per il clima e la difesa dell’Ambiente dalla speculazione e dall’inganno”. L’assemblea è organizzata dagli esponenti dei movimenti ambientalisti ...

Gomma riciclata per contrastare il cambiamento Climatico : in viaggio con il TrenoVerde di Legambiente : ... unica destinazione in grado di valorizzare le caratteristiche di questa preziosa risorsa e dare un concreto contributo all'economia circolare in Italia.

Ambiente : a Roma il seminario Rotary su cambiamenti Climatici - sostenibilità e innovazioni : A Roma il 9 febbraio presso la sala del Convitto Nazionale di Roma i giovani dell’Interact Rome International (Rotary International) hanno tenuto un seminario per la salvaguardia del Pianeta Terra Roma, 12 febbraio 2019 – E’ una guerra di distruzione, in cui le cieche logiche del potere e dell’economia stanno divorando se stesse. L’allarme è stato dato ieri, [...]