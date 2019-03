Clima | domani studenti romani in piazza | in bici fino al Colosseo

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Iniziera’ incletta lo sciopero deglicontro i cambiamentitici. Due critical mass partiranno domattina alle 10 dall’universita’ di Roma 3 (facolta’ di lettere) e dalla citta’ universitaria della Sapienza (statua Minerva) per raggiungere il concentramento del ‘Fridays For Future’ al. Da li’ un corteo percorrera’ via dei Fori imperialiMadonna di Loreto.Molte le associazioni studentesche che hanno aderito all’iniziativa e che insieme a centinaia di migliaia didi tutto il mondo si riverseranno in strada per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, Greta Thunberg, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai cambiamentitici.come Rete degliMedi e Unione degli Universitari saremo nelle piazze con centinaia di migliaia di ...

amnestyitalia : Sosteniamo i giovani di tutto il mondo che domani scenderanno in piazza per #ClimateStrike, la protesta globale per… - Agenzia_Ansa : I giovani domani uniti per il #clima: in Italia saranno 182 le piazze coinvolte #ANSA #ClimateStrike… - Radio3tweet : Domani è il giorno del grande sciopero mondiale per il clima, #FridaysForFuture, che porterà i ragazzi in piazza pe… -