Ciclismo - Popolarissima di Treviso – Arvedi Cycling al gran completo per il prestigioso appuntamento : Arvedi Cycling Team al gran completo per la Popolarissima di Treviso, antico e prestigioso appuntamento nel quale Francesco Lamon e compagni vogliono ben figurare Prima grande classica di stagione per la Arvedi Cycling. Domenica ci attende la Popolarissima di Treviso, una delle corse più antiche e prestigiose del calendario. Il team sarà per la prima volta al completo. Francesco Lamon, infatti, esordirà in maglia grigio-blu e affiancherà i ...