Ciao Darwin 8 | Bonolis riparte dalla sfida «chic vs shock» con Enzo Miccio e Lisa Fusco

Ciao Darwin : Paolo Bonolis e Luca Laurenti sulle orme di Stephen King : Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King 'Terre Desolate', questa stagione si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina e di cui ...

Gay Pride vs Family day nella seconda di Ciao Darwin 8 - ecco i capisquadra : Dopo l'appuntamento andato in onda venerdì con la prima puntata della nuova edizione di Ciao Darwin sottotitolata quest'anno "Terre desolate". Oggi vi anticipiamo la seconda tappa di questo nuovo percorso televisivo di uno del format che ha dato più soddisfazioni a Paolo Bonolis.nella prima puntata si parte con lo “scontro” tra le squadre Chic e Shock capitanate da Enzo Miccio e Lisa Fusco. TvBlog è in grado di anticiparvi temi e ospiti della ...

