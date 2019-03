Chi è Greta Thunberg | ecco come la ragazzina autistica svedese è diventata leader della

Chi è Greta - la 16enne che lotta per il Pianeta : Il suo slogan 'Skolstrejk för klimatet' -Sciopero della scuola per il clima- è diventato un manifesto per migliaia di giovani che venerdì scenderanno in piazza in tutto il mondo per chiedere un'...

Clima - surreali polemiche sul web : Wikipedia potrebbe Chiudere oggi la pagina italiana su Greta Thunberg : La pagina italiana di Wikipedia dedicata a Greta Thunberg potrebbe chiudere i battenti oggi. E’ in corso, infatti, una discussione tra gli utenti, cominciata il 5 marzo scorso, sull’opportunita’ di una voce che parli dell’attivista svedese sedicenne che ha pronunciato un discorso al summit sul Clima di Katowicen e all’Ue, e’ intervistata da quotidiani di tutto il mondo, ha mobilitato 12.000 scienziati nelle ...

Governo - la delega agli Affari europei è un mistero. Il sottosegretario in Aula : “Palazzo Chigi dice che non ce l’ho…” : sottosegretario sì o no? La “strana situazione” viene manifestata a Montecitorio dal sottosegretario agli Affari europei Barra Caracciolo durante la discussione sulla legge europea. “C’è’ una questione preliminare che mi tocca porre e che mi riguarda: poco prima di venire qui, gli uffici del segretario generale di palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza deleghe e, di fatto, anche senza nomina a ...

SChianto a Padova - Greta muore a 18 anni. Sui social i video fatti poco prima della tragedia : Greta Luison, diciotto anni, è morta in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Pietro in Gu (Padova). In auto insieme a lei viaggiavano altri quattro giovani, rimasti feriti. I cinque giovani, come si vede anche dalle immagini apparse sui loro profili social, erano reduci da una serata di divertimenti.Continua a leggere

Palazzo sull'Oglio - simbolo anarChico sulla casa del sottosegretario Volpi : Brescia, 10 marzo 2019 - Atto vandalico ai danni del viceministro della Difesa: il leghista Raffale Volpi. Nella notte qualcuno ha vergato sul cancello della sua abitazione a Palazzolo sull'Oglio una ...

Caso CucChi - tra le carte dei carabinieri spunta una relazione segreta sull’autopsia : Non solo «falsi cucinati a tavolino» da carabinieri infedeli. Nel processo bis sulla morte di Stefano Cucchi spunta anche una relazione medica di ottobre del 2009, finora tenuta segreta, che sarebbe stata realizzata prima dell’autopsia del giovane geometra, di cui il Comando Provinciale dei carabinieri di Roma sarebbe stato a conoscenza. A dirlo in...

Caso CucChi - il pm : 'Carabinieri avevano una relazione segreta sull'autopsia di Stefano' : Dal canale Cronaca Nera 'Meglio morta che lesbica', il padre la picchia e la violenta per anni: lei ora denuncia di Claudia C. Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ricevere ...

Caso CucChi - il pm : 'Carabinieri avevano una relazione segreta sull’autopsia di Stefano' : Un nuovo colpo di scena riaccende i riflettori sul controverso "Caso Cucchi". Il pm di Roma Giovanni Musarò. durante il processo ha rivelato che i carabinieri erano in possesso di una relazione preliminare, datata 30 ottobre 2009, in cui venivano riportati i risultati preliminari relativi all'autopsia eseguita sul corpo del giovane geometra morto all'ospedale Sandro Pertini di Roma, mentre era sottoposto alla custodia cautelare. La relazione ...

Caso CucChi - il pm : 'Carabienieri avevano una relazione segreta sull’autopsia di Stefano' : Un nuovo colpo di scena riaccende i riflettori sul controverso "Caso Cucchi". Il pm di Roma Giovanni Musarò. durante il processo ha rivelato che i carabinieri erano in possesso di una relazione preliminare, datata 30 ottobre 2009, in cui venivano riportati i risultati preliminari relativi all'autopsia eseguita sul corpo del giovane geometra morto all'ospedale Sandro Pertini di Roma, mentre era sottoposto alla custodia cautelare. La relazione ...

CucChi - pm : carabinieri avevano una relazione segreta sull'autopsia : Per il pm i carabinieri avevano una relazione segreta sull'autopsia di Cucchi. «Il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell'autopsia di Cucchi...

Processo CucChi : "Carabinieri avevano relazione segreta sull'autopsia" : Nuovo colpo di scena nel Processo sulla morte di Stefano Cucchi: il pm Musarò dà notizia dell’esistenza di una relazione segreta, datata 30 ottobre 2009, in possesso dei carabinieri e antecedente l’autopsia richiesta dalla procura dopo il decesso del giovane geometra. Durante l’udienza dei cinque carabinieri, il pubblico ministero ha chiesta che siano revocate dal Processo le testimonianze dei vecchi periti, poiché in quel documento ...

È emersa una relazione medica precedente all’autopsia di Stefano CucChi che l’arma dei carabinieri aveva tenuto segreta fino ad adesso : È emersa una relazione medica risalente al 30 ottobre 2009 che sarebbe stata realizzata prima dell’autopsia di Stefano Cucchi, il ragazzo romano trovato morto il 22 ottobre del 2009 in una stanza dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dopo essere stato

Processo CucChi - spunta una relazione segreta in mano ai carabinieri : Stefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiUna relazione medica segreta, ...

Stefano CucChi - la svolta nelle indagini - spunta la prima relazione sul decesso tenuta segreta : I carabinieri del comando di Roma era in possesso di una relazione dell'autopsia di Stefano Cucchi mai divulgata. Il documento è emerso in apertura del processo bis in Corte d'Assise sui depistaggi delle indagini ed è una relazione medica del 30 ottobre 2009, quindi precedente la prima autopsia uffi