Che Dio ci aiuti 5 | anticipazioni ultima puntata del 21 marzo 2019

(Di giovedì 14 marzo 2019) Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ciIl giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, volti ormai familiari come quello di Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, nei panni rispettivi di Suor Costanza e di Azzurra, ma anche numerose new entry come Raniero Monaco di Lapio nel ruolo di Athos, un imprenditore interessato a comprare il Convento degli Angeli, e Ilaria Spada in quelli di Teodora, una mamma di due gemelle che, dopo aver dato alla luce le bambine, ha sofferto di depressione post-parto e le ha abbandonate. Personaggi vecchi ...

