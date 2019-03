Che Dio Ci Aiuti 5 | anticipazioni nona puntata Video anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Ai personaggi di Che Dio Ci5 toccherà prendere importanti decisioni: nella, in onda questa sera, 14 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno, i ragazzi che vivono nel Convento di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) dovranno fare i conti con le loro situazioni, ma anche la stessa protagonista si troverà di fronte ad eventi difficili da gestire, come racconta a Suor Costanza (Valeria Fabrizi) nella clip in esclusivache vede in alto.Che Dio Ci5,Nell'episodio "Istruzioni per crescere", quando un bambino viene ricoverato in ospedale, Suor Angela scopre un segreto sul padre, mentre Nico (Gianmarco Saurino) si mette sulle tracce di Asia (Maria Chiara Giannetta), la madre di Mattia. Valentina (Arianna Montefiori) deve decidere cosa fare della sua relazione con Alessio (Simone Riccioni) ed Azzurra (Francesca Chillemi) è determinata a ...

