Chaumont-Perugia volley | Champions League oggi 14 marzo | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019)giovedì 14si gioca, andata dei quarti di finale della2019 dimaschile. I Block Devils saranno impegnati sul campo della formazione francese e partiranno con tutti i favori del pronostico, i Campioni d’Italia sono stati costruiti proprio per alzare al cielo il trofeo europeo più importante e non possono certamente fermarsi contro la compagine guidata dall’infinito Silvano Prandi che è da tutti consideratala più debole delle otto qualificate al primo turno a eliminazione diretta del torneo.I ragazzi di Lorenzo Bernardi, in testa alla nostra SuperLega con tre punti di vantaggio su Trento, vanno a caccia di una vittoria netta per avvicinarsi alle semifinali e per vivere con meno patemi d’animo il match di ritorno in programma la prossima settimana all’Eurosuole Forum. Servirà una prova di forza per ...

Umbria24 : Champions, Sir Volley Perugia nella tana dello Chaumont - Volleyball_it : Champions League: Perugia a Reims sfida lo Chaumont di Prandi - SIRVolleyPG : Lungo la strada che porta a Berlino, i Block Devils fanno tappa a Chaumont! Tutte le news sull'andata dei Quarti di… -