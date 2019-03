Champions | oltre 3 | 5 milioni in tv per Bayern Monaco-Liverpool

Grandi ascolti per il Magazine Champions League e Paola Ferrari : oltre 2 milioni di italiani sintonizzati su Rai 1 : Grandi ascolti TV per il post partita della sfida europea tra Atletico Madrid-Juventus, in onda su Rai 1 ieri sera. La diretta dell’incontro ha intrattenuto 6.878.000 telespettatori spettatori, per uno share del 25.53%. Mentre l’informazione sportiva Rai ha conquistato 4.659.000 spettatori (share 18.2%) prima del match e 2.089.000, per uno share a due cifre (12.06%), durante il post partita, condotto da Paola Ferrari e Alberto ...