Champions | Liverpool ai quarti

Champions League 2019 : il Barcellona e il Liverpool volano ai quarti di finale. Lione e Bayern Monaco ko : Sono il Barcellona e il Liverpool le ultime due squadre a staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League 2019. I blaugrana si sono imposti con un perentorio 5-1 contro il Lione al Camp Nou. Neanche a dirlo protagonista assoluto del confronto è stato l’argentino Leo Messi, autore di una doppietta e di un assist nella cinquina dei campioni spagnoli. Hanno partecipato alla festa del gol anche Coutinho, Piqué e Dembelé a ...

Champions League - Liverpool e Barcellona ai quarti in scioltezza : Juventus - occhio all’urna di Nyon : Champions League, Liverpool e Barcellona hanno dominato rispettivamente contro Bayern Monaco e Lione, adesso occhio al sorteggio di venerdì Champions League, altre due temibili pretendenti alla vittoria finale hanno passato il turno questa sera. La Juventus avrà rivali davvero di spessore nella lotta alla coppa dalle grandi orecchie, rivali che sarebbe meglio evitare nel sorteggio di venerdì in quel di Nyon. Una di queste è il Liverpool, ...

Calcio - Champions League 2019 : il Barcellona ospita il Lione - Bayern-Liverpool il big match degli ottavi : Si chiuderà questa sera il quadro degli ottavi di finale di Champions League 2019, con le sfide di ritorno di Barcellona-Lione e Bayern Monaco-Liverpool che decreteranno le ammesse alle migliori otto squadre del Vecchio Continente. Iniziamo proprio dal match del Camp Nou, in cui Lionel Messi e compagni sono obbligati a vincere, dopo lo 0-0 della gara d’andata, che consente ai francesi di sperare nel passaggio del turno anche con un ...

Bayern - Liverpool : in TV e Streaming la partita di UEFA Champions League : Niko Kovac e Jürgen Klopp puntano alla qualificazione ai quarti. Le due storiche squadre si sfidando all'Allianz Arena dopo il pareggio dell'andata all'Anfield.

