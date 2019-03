Champions League | manita al Lione | il Barcellona vola ai quarti

Sorteggio Champions League : orario - criteri e squadre qualificate ai quarti : ROMA - Barcellona e Liverpool staccano gli ultimi biglietti per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League . I blaugrana devono ringraziare le magie di Messi e compagni. Spettacolo ...

Champions League 2019 : il Barcellona e il Liverpool volano ai quarti di finale. Lione e Bayern Monaco ko : Sono il Barcellona e il Liverpool le ultime due squadre a staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League 2019. I blaugrana si sono imposti con un perentorio 5-1 contro il Lione al Camp Nou. Neanche a dirlo protagonista assoluto del confronto è stato l’argentino Leo Messi, autore di una doppietta e di un assist nella cinquina dei campioni spagnoli. Hanno partecipato alla festa del gol anche Coutinho, Piqué e Dembelé a ...

Champions League - Barcellona e Liverpool staccano il pass per i quarti : Il Barcellona di Ernesto Valverde, dopo lo scialbo 0-0 di Lione, vince la gara di ritorno al Camp Nou, per 5-1, grazie alla doppietta di Lionel Messi e ai gol di Philippe Coutinho, Gerard Piqué e Ousmane Dembélé. I blaugrana hanno ottenuto una vittoria preziosa e meritata, con un piccolo brivido per la rete del momentaneo 2-1 di Tousart realizzata al 58', e staccano così il pass per i quarti di finale di Champions League. I catalani, tra ...

Champions League - i risultati degli ottavi di finale e le squadre qualificate : Champions League – Si sono conclusi altri due importanti match della massima competizione europea. Si tratta di gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Vince largamente il Barcellona che piega al Camp Nou il Lione con un secco 5-1 grazie a una doppietta di Messi, al 17′ (su rigore) ed […] L'articolo Champions League, i risultati degli ottavi di finale e le squadre qualificate proviene da Serie A ...

Champions League - il Liverpool espugna l'Allianz Arena : Bayern fuori : MONACO - Il Liverpool ottiene il pass per i quarti di finale di Champions League grazie al 3-1 sul campo del Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi dopo lo 0-0 dell'andata in Inghilterra. Dopo l'1-1 ...

Champions League - il TABELLONE delle magnifiche 8 per i Quarti di Finale : Juventus - ecco le avversarie più abbordabili [TABELLA] : QUALIFICATE Quarti Champions – Si sono concluse le ultime partite valide per gli ottavi di Finale di Champions League, staccano il pass anche Liverpool e Barcellona che hanno avuto la meglio di Bayern Monaco e Lione. Nella giornata di ieri tutto facile per il Manchester City che ha dominato in lungo ed in largo contro lo Schalke, molto bene anche la Juventus, i bianconeri protagonisti di una rimonta impressionante, netto 3-0 contro ...

Sorteggi Champions League : data - orario ed info : Sorteggi Champions League – Si sono concluse le ultime partite valide per gli ottavi di finale di Champions League, nelle ultime partite hanno staccato il pass per i quarti anche il Barcellona ed il Liverpool che hanno avuto la meglio di Lione e Bayern Monaco. Nella giornata di ieri impresa da parte della Juventus che ha avuto la meglio dell’Atletico Madrid. Le altre qualificate sono il Manchester United dopo l’impresa ...

VIDEO Barcellona-Lione 5-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Goleada di Messi e compagni al Camp Nou : Messi, Coutinho, Messi, Piqué e Dembelé: sono questi marcatori della giostra del gol a Barcellona. Un 5-1 che non ammette repliche quello degli uomini di Valverde che conquistano l’accesso ai quarti di finale di Champions League, ai danni del Lione che non ha saputo evitare la sconfitta per 5-1. La marcatura dei francesi è stata ad opera di Tousart. Di seguito gli Highlights del confronto: BARCELLONA – LIONE 1-0: IL GOL DI ...

VIDEO Bayern Monaco-Liverpool 1-3 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Il tris degli uomini di Jurgen Klopp : All’Allianz Arena il Liverpool di Jurgen Klopp dominano la scena contro il Bayern Monaco e si impongono 3-1 nel ritorno dei quarti degli ottavi di finale di Champions League. La doppietta di Manè e la marcatura di Van Dijk hanno reso vana la rete del momentaneo pareggio di Job Matip. I Reds quindi volano ai quarti con pieno merito, avendo dimostrato la propria superiorità. Di seguito gli Highlights del match di Monaco: GLI Highlights DI ...

Highlights Champions League : Barcellona-Lione 5-1. Video Gol e tabellino : Highlights BARCELLONA LIONE – Come ampiamente pronosticabile, nella serata di oggi al Camp Nou il Barcellona ha avuto la meglio sul Lione ed ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Una vittoria dal risultato largo in favore dei padroni di casa ma molto meno semplice di quanto ci si potesse aspettare alla […] L'articolo Highlights Champions League: Barcellona-Lione 5-1. Video Gol e tabellino proviene da ...

Highlights Champions League : Bayern-Liverpool 1-3. Video Gol e tabellino : Highlights BAYERN LIVERPOOL – Nella serata di oggi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera la sfida forse più equilibrata di tutti questi ottavi di finale di Champions League. A sfidarsi infatti sono stati i campioni di Germania in carica del Bayern Monaco e i vicecampioni d’Europa del Liverpool. Una gara già in sé e per […] L'articolo Highlights Champions League: Bayern-Liverpool 1-3. Video Gol e tabellino proviene da ...

Champions League : venerdì sorteggio quarti con la Juventus - diretta tv su Sky : Sono ormai rimaste solo in otto a contendersi il trofeo più ambito del calcio europeo, la Champions League. Dopo gli spettacolari esiti dei match degli ottavi di finale, ricchi di eliminazioni eccellenti e clamorose rimonte, le otto superstiti conosceranno le loro prossime avversarie. venerdì 15 marzo a Nyon (Svizzera) saranno effettuati i sorteggi relativi agli accoppiamenti dei quarti di finale e quelli delle eventuale semifinale. Sarà quindi ...

CEV Volleyball Champions League : Scandicci cade contro il Fenerbahce : CEV Volleyball Champions League: la Savino Del Bene Scandicci ha perso nella gara d’andata dei quarti contro il Fenerbahce Comincia in salita l’avventura della Savino Del Bene Scandicci nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella gara di andata, al Mandela Forum di Firenze, le toscane lottano per lunghi tratti alla pari con il Fenerbahce Opet Istanbul, ma escono dal campo sconfitte per 1-3. Un risultato ...

CEV Volleyball Champions League : Imoco Volley Conegliano sconfitta da Istanbul : CEV Volleyball Champions League: Imoco Volley Conegliano sconfitta nell’andata dei quarti di finale dall’Eczacibasi VitrA Istanbul Niente da fare per l’Imoco Volley Conegliano nell’andata dei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League: al Palaverde di Treviso, di fronte a uno stratosferico Eczacibasi VitrA Istanbul, le campionesse d’Italia si arrendono con un netto 0-3 (21-25, 25-27, 22-25) e ...