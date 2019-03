Champions League | la top 11 UEFA dopo gli ottavi di finale

Champions League - quarti di finale : si qualificano anche Liverpool e Barcellona : Le vittorie di Liverpool e Barcellona ai danni rispettivamente di Bayern Monaco e Olympique Lione concludono la seconda due giorni di incontri valevoli per l'accesso ai quarti di finale della UEFA Champions League 2018-2019. Per la prima volta dalla stagione 2008-2009, la Premier League inglese riporta quattro squadre ai quarti di finale (dieci anni fa c'erano Chelsea e Arsenal a far compagnia a Manchester United e Liverpool, quest'anno invece ...

Juventus - CR7 potrebbe essere squalificato nei prossimi turni di Champions League : Un gesto molto simile a quello di Diego Simeone nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League è stato fatto da Cristiano Ronaldo alla fine dell'epica rimonta contro i colchoneros dello scorso 12 marzo. Secondo quanto sostenuto da gran parte della stampa spagnola, a parti invertite, ora CR7 potrebbe subire una clamorosa squalifica per più turni da parte dell'Uefa. Un gesto diventato subito virale In brasiliano vengono ...

Ottimo risultato per gli approfondimenti Champions League in Rai : Magazine dopo partita quasi 10% su Rai 1 e RaiSport oltre 1% : Grandi ascolti anche ieri sera per l’offerta Champions League di casa Rai, seppur senza squadre italiane in campo. La diretta ha conquistato quasi 4 milioni di telespettatori e il Magazine dopo partita della sfida tra Bayern Monaco-Liverpool ha raccolto quasi il 10% dello share su Rai 1: 1.600.000 telespettatori, 9.2%. Un Ottimo risultato in termini di ascolti anche per Rai Sport, che ha conquistato oltre l’1% di share. E più ...

Champions League - parte la vendita dei biglietti per la finale : i dettagli : ... la capienza dello stadio per la finale,: le due squadre finaliste riceveranno 17.000 tagliandi a testa, mentre 4.000 saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo, totale 38.000, appunto,. I ...

Sorteggi Champions League in tv : orario d’inizio - canale e streaming. Tutte le qualificate ai quarti : Il giorno dell’urna sta per arrivare! Venerdì 15 marzo alle ore 12.00 conosceremo il tabellone della Champions League di calcio dai quarti di finale alla finalissima di Madrid: il Sorteggio si svolgerà nella classica sede di Nyon, in Svizzera. Sarà un Sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno Sorteggiati gli incroci per la ...

Sorteggi di Champions League : le cose da sapere sui quarti di finale : I Sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League sono in programma venerdì a mezzogiorno nella sede della UEFA a Nyon. Ci partecipano le migliori otto squadre europee di questa stagione: Juventus, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Ajax e Porto. I Sorteggi saranno liberi, senza nessuna limitazione, e stabiliranno anche gli accoppiamenti per le semifinali: ciascuna squadra estratta conoscerà quindi anche ...

Champions League - Cristiano Ronaldo a rischio squalifica : c’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...

Sorteggio Champions League : facile e difficile - queste le due possibilità! : SORTEGGI Champions League- Tutto pronto per il Sorteggio Champions League valido per gli accoppiamenti per i quarti di finale della massima competizione europea. Domani, alle 12, la Juventus conoscerà il suo avversario per poi preparare al meglio il primo round della doppia sfida. Inutile fare gli ipocriti lasciandosi andare a commenti del tipo: “Una vale […] More

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Juventus e le stellette di difficoltà. Da evitare Barcellona e Manchester City - sogni Porto e Ajax : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2019 e ora aspetta di conoscere quale sarà l’avversario che dovrà affrontare nel secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I bianconeri sono riusciti a entrare tra le otto grandi d’Europa grazie alla remuntada da sogno confezionata contro l’Atletico Madrid, la roboante vittoria per 3-0 maturata all’Allianz Stadium ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a rischio a squalifica in Champions League : Neanche il tempo di godersi l'importante vittoria negli ottavi di Champions League che potrebbe arrivare una brutta notizia per la Juventus in vista dei quarti di finale della competizione europea previsti per aprile. Il motivo riguarda in particolar modo l'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il match di ritorno degli ottavi di finale vinto dalla Juventus per 3-0 grazie proprio alla tripletta del portoghese. Le telecamere hanno infatti pescato ...

Champions League - la Top 11 degli ottavi : guidano Cristiano Ronaldo e Messi : ottavi di finale, la Top 11 di Sky Sport , 4-2-3-1,: Lloris, Tottenham,; Walker, Manchester City,, van Djik, Liverpool,, de Ligt, Ajax,, Spinazzola, Juventus,; Winks, Tottenham,, Bernardo Silva, ...

Juventus : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica in Champions League : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante portoghese rischia una multa, proprio come successo all'allenatore argentino Simeone in seguito al gesto analogo compiuto nella gara d'andata al ...

