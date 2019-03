Centinaio | gli Stati Generali del Cioccolato Italiano a Modica

Latte - gli allevatori - oggi da Centinaio - pronti a bloccare le elezioni. 'Buttati 3 mln di litri' : Gli allevatori saranno ricevuto oggi al ministero dell'Agricoltura dal ministro Gian Marco Centinaio, per esporre la loro controproposta sul prezzo del Latte. L'obiettivo è quello di ottenere subito ...

Autonomia - M5s Puglia : “Guai a creare cittadini di serie A e B”. Centinaio : “La riforma è nel contratto” : “Guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B, espressamente vietato dalla Costituzione”. L’intervento riguarda la questione della riforma sull’Autonomia delle regioni e arriva dagli otto consiglieri regionali della Puglia del Movimento 5 stelle. In una nota, in linea con quanto sostenuto negli ultimi giorni dai colleghi al governo, gli otto rappresentanti, tornano a parlare del ...

Protesta del latte - a Cagliari il tavolo con Centinaio. Ma le posizioni di pastori e industriali sono ancora distanti : Politica Protesta del latte, i pastori sardi rigettano l'offerta di aumento di 10 cent del governo 'Vediamo cosa riesce a fare il governo, noi con Antonio Tajani ci siamo già mossi, abbiamo parlato ...

Xylella - Centinaio : 'Il 26 febbraio decreto pronto da portare in Puglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Italia quinta meta al mondo. Centinaio : "Lo stato lavorerà con i privati per migliorare trend" : 'Il Marchio Italia vale più che mai, e io rivolgo un invito agli operatori, alle Regioni, ma non solo nel settore del turismo: quando andiamo in giro per il mondo è bello promuovere particolarità e ...

Agricoltura - Ministro Centinaio : “Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli OGM” : “Se la scienza e la ricerca mettono a disposizione del mondo agricolo innovazione non vedo perché rinunciare. Abbiamo detto no agli Ogm e poi ci ritroviamo ad essere importatori secchi di produzioni che contengono organismi geneticamente modificati. Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli Ogm, e qualcuno lo sta già facendo“: lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ...

Centinaio - buon lavoro agli oltre 400 assunti al Crea : ... ricercatori e nutrizionisti presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Esprime soddisfazione per l'uscita degli esperti dal precariato il presidente del ...

Il ministro Centinaio incontra i gilet arancioni - il governo punta sull'emendamento Marti : più risorse all'agricoltura pugliese : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...