C’è una “rinascita verde” in Europa? I dati elettorali dicono di no

Mbappè-Juventus - Paratici fa sognare i tifosi : C’è una nuova conferma : MBAPPè JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Fabio Paratici sarebbe stato assediato dai tifosi della Juventus dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri nei confronti dell’Atletico Madrid. Un assedio figlio di una richiesta ben precisa da parte del popolo biancore: Mbappè. Di fatto, la richiesta dei tifosi della Juventus sarebbe chiare e lampante. A confermare […] More

Champions League - Cristiano Ronaldo a rischio squalifica : C’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...

La Spezia - beffati i ladri della “Crocifissione” di Bruegel il Giovane : in chiesa c’era una copia : Colpo di scena nella vicenda del furto del quadro “Crocifissione” realizzato da Pieter Bruegel Il Giovane portato via dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia. I carabinieri avevano saputo che qualcuno stava preparando il furto e così avevano sostituito il quadro con una copia, mettendo l'originale al sicuro.Continua a leggere

Vaccini - il Ministro della Salute Grillo : “I numeri sono alti ma attualmente in vigore C’è un decreto - serve invece una legge” : “I numeri delle coperture vaccinali sono alti, quindi credo che il dibattito abbia funzionato, i cittadini hanno capito che era necessario vaccinarsi, soprattutto per il morbillo“. Queste le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito alle coperture vaccinali che segnano un aumento a seguito dell’introduzione del decreto Lorenzin. Quello che ha funzionato, ha precisato, “e’ il dibattito, non la ...

Aereo costretto a tornare in aeroporto : “C’è una donna che ha dimenticato il figlio” : Un Aereo di una compagnia saudita partito da Jeddah e diretto a Kuala Lumpur è stato costretto a tornare all’aeroporto di partenza dopo che una donna si è accorta di aver lasciato il figlio nel terminal, secondo quanto riferito da Gulf News, che ha anche pubblicato l'audio del pilota che chiede ai controllori del traffico Aereo il permesso di tornare a Jeddah, in Arabia Saudita.--"Che Dio sia con noi. Possiamo tornare o cosa?" chiede il pilota. ...

Convocati Juventus-Atletico Madrid : sorride Allegri - C’è una novità! : Convocati JUVENTUS- Tutto pronto per il match di ritorno della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Massimiliano Allegri può sorridere, di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero potrebbe recuperare Douglas Costa, ormai assente dai campi di gioco da diverso tempo. Un recupero che permetterebbe al tecnico bianconero di puntare […] More

Sampdoria - Romei : “Gasperini? C’è stata una manata molto forte senza provocazioni” : Si sono giocate le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, partita interessante e che ha dato importanti indicazioni quella tra Sampdoria ed Atalanta, successo per la squadra ospite con le reti di Duvan Zapata e Gosens, per i padroni di casa non basta invece la rete del momentaneo pareggio di Quagliarella. Ma caos per la reazione del tecnico Gasperini nei confronti del segretario Generale della Samp Massimo Ienca, ...

Biathlon - Mondiali 2019 - inseguimento femminile. Italia all’attacco : C’è una Coppa da vincere! : 4 dicembre 2016: partiamo da qui. Il contesto è lo stesso di oggi, Oestersund: Dorothea Wierer, al debutto in Coppa del Mondo, arriva da un deludente 19mo posto nella sprint del giorno prima con 2 errori in piedi, ma nella sprint si scatena, non sbaglia mai e porta a casa il primo podio della stagione chiudendo terza alle spalle di Koukalova e Dahlmeier. Ci si aggrappa a tutto quando quelle che poco più di un mese fa sembravano certezze e oggi ...

Tav - Salvini : “Non C’è alcuna crisi in vista. Situazione economica non ci permette di scherzare con il futuro” : “Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c’è nessuna crisi in vista”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Situazione del governo diviso sulla Tav. “La Situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani” ha concluso a margine del suo arrivo al pranzo organizzato dagli ‘Amici della Lirica’ per il suo ...

C’è una antica tomba in Cina che custodisce il mitico elisir di lunga vita : Una tomba sepolcrale cinese di duemila anni fa nasconde un incredibile segreto: il leggendario elisir di lunga vita utilizzato dai ricchi per imbrogliare la morte. E' stato trovato in un vaso di bronzo risalente alla dinastia Han, e nonostante i secoli non ha perso il suo «aroma alcolico»....

MotoGp – Bagnaia tra emozioni e… sfortuna dopo le prove libere in Qatar : “quando entro in pista io non C’è nessuno” : Pecco Bagnaia e la speranza di poter ‘spiare’ i grandi campioni della MotoGp in pista: le sensazioni del giovane pilota del Team Pramac al termine delle sue primissime prove libere da pilota della categoria regina E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della ...

Tav - Di Maio : “Non si faccia cadere il governo”. Ma per Salvini non C’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

Tav - Buffagni (M5s) : “Non C’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. Difficoltà C’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

Frosinone - raid e tangenti per il cimitero : cinque arrestati. C’è anche un consigliere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...