Caterina Balivo senza parole per il racconto di M Grazia Cucinotta

lanostratv

(Di giovedì 14 marzo 2019) Vieni da me, Mariaracconta: “Sono nata per miracolo”.E’ stata la bellissima e bravissima Mariala prima ospite della puntata di Vieni da me di oggi, giovedì 14 marzo 2019. Ospite di, l’attrice si è raccontata a cuore aperto attraverso i vari oggetti contenuti nell’ormai popolarissima cassettiera, che ogni giorno all’ora del caffè entra virtualmente nelle case di tutti gli italiani.Sono nata per miracolo… Mia mamma ha avuto un parto molto difficile, quasi non davano chances di sopravvivenzaha confessato ladavanti ad unarimasta, commentando la statuetta di San Antonio, contenuta nel primo cassetto.Mariaa Vieni da me: ilche lasciaParlando della sua nascita, a Vieni da me ...

caterinabalivo : Le confessioni di @MARCOCARTA85 e Luca Ward nel salotto di @vienidameRai Ci vediamo oggi in diretta per una puntat… - ProgettiGolosi : RT @caterinabalivo: Le confessioni di @MARCOCARTA85 e Luca Ward nel salotto di @vienidameRai Ci vediamo oggi in diretta per una puntata ri… - dilei_it : Caterina Balivo, Annalisa Minetti in lacrime per la sorella a Vieni da Me -