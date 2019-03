Caterina Balivo | Annalisa Minetti in lacrime per la sorella a Vieni da Me

Marco Carta emoziona Caterina Balivo : il ricordo della madre e i duetti con Irama e Arisa : Marco Carta torna a Vieni da me: le confidenze a Caterina Balivo Marco Carta è tornato a chiacchierare con Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. Il cantante sardo deve scegliere con quale cantante, tra quelli proposti della regia, vorrebbe duettare. Tra le prime proposte arriva quella di Miguel Bosè con cui Carta ha già […] L'articolo Marco Carta emoziona Caterina Balivo: il ricordo della madre e i duetti con Irama e Arisa proviene ...

Ivan Zazzaroni ricorda Davide Astori a Vieni da me e Caterina Balivo parla di Francesca Fioretti : Davide Astori: il ricordo di Ivan Zazzaroni e Caterina Balivo a Vieni di me Ivan Zazzaroni è stato il nuovo protagonista della cassettiera di Vieni da me. Il giornalista del Corriere dello sport nella puntata odierna (in onda mercoledì 13 marzo) ha ripercorso insieme a Caterina Balivo i momenti più importanti e belli sia della […] L'articolo Ivan Zazzaroni ricorda Davide Astori a Vieni da me e Caterina Balivo parla di Francesca Fioretti ...

Marco Carta fa emozionare Caterina Balivo : “Penso sempre a…” : Marco Carta ricorda la madre a Vieni da Me e fa emozionare Caterina Balivo È tornato ospite a Vieni da Me Marco Carta per presentare il suo nuovo singolo ‘Ti Riconosco’, dopo il grande successo di ‘Una Foto di Me e di Te’. Il cantante sardo è stato intervistato da Caterina Balivo e, parlando del suo passato, ha fatto una rivelazione sulla madre Monica, morta quando lui aveva meno di dieci anni. Una delle canzoni presenti ...

Vieni da me - Annalisa Minetti in lacrime da Caterina Balivo : il video che le spacca il cuore : Oggi Annalisa Minetti è stata ospite nel salotto di Vieni da me dove si è raccontata apertamente e, tra una domanda e un’altra di Caterina Balivo, non è riuscita a trattenere le lacrime. La cantante ha da poco terminato la sua esperienza a Ora o mai più e al momento del "Dicono di te" la conduttrice

Caterina Balivo : marito - figli e curiosità | Vieni da me : Caterina Balivo: marito, figli e curiosità | Vieni da me Chi è Caterina Balivo e curiosità Caterina Balivo intervistata da Tiberio Timperi a La vita in Diretta parla del suo programma “Vieni da me” e per la prima volta dei suoi figli, rivelando particolari che non sono passati inosservati. Caterina Balivo e la sua opinione sul suo ruolo di madre La Balivo nel corso dell’intervista ha espresso pareri riguardo il suo ruolo di madre e ha ...

Caterina Balivo - Vieni da me a rischio chiusura?/ In TV la domenica : l'indiscrezione : Vieni da me di Caterina Balivo a rischio chiusura? La trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai nel primo pomeriggio, non è mai decollata.

Vieni da Me - Caterina Balivo ricorda le vittime dell'Ethiopian Airlines : commozione in studio : L' inizio della puntata di Vieni da Me di oggi 11 marzo è stato insolito e caratterizzato da una patina di tristezza . La conduttrice Caterina Balivo , infatti, ha voluto aprire il programma ...

'Vieni da me’ a rischio chiusura? L’indiscrezione sul futuro di Caterina Balivo : A rivelare l'evenienza è il sito 'Dagospia' che delinea la possibilità di un passaggio alla domenica per la conduttrice

Vieni da me - Caterina Balivo e la bomba di Dagospia : "Perché la Rai le vuole chiudere il programma" : Terremoto in vista alla Rai: il programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo sarebbe a rischio chiusura. A pesare, secondo quanto riporta Dagospia, gli alti costi di produzione e ascolti ritenuti non soddisfacenti. Al posto del talk pomeridiano di Raiuno targato Magnolia, viale Mazzini starebbe

Caterina Balivo cambia programma. Vieni da Me a rischio chiusura : ecco i problemi : Il programma ' Vieni da me ', condotto da Caterina Balivo su Rai1 sarebbe a rischio chiusura a causa degli alti costi e dei risultati non esultanti in termini di audience. La Rai vorrebbe sostituire ...

Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi : Vieni da me verso la chiusura : Vieni da me chiude: Caterina Balivo si sposta alla domenica pomeriggio Vieni da me di Caterina Balivo continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per questo la Rai starebbe valutando l’ipotesi di cancellare il programma nella prossima stagione televisiva. Come riporta Dagospia, il format ha dei costi eccessivi e l’azienda vorrebbe rimpiazzarlo da settembre […] L'articolo Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi: Vieni da ...

Caterina Balivo - un fan nota un particolare sui piedi : "Sono gonfi?". La preoccupazione per la sua salute : Quando Caterina Balivo non è impegnata con Vieni da Me ne approfitta per passare del tempo con i suoi due figli Cora e Guido Alberto. Avendo il weekend libero da impegni di lavoro, la conduttrice ha deciso di trascorrere un momento di relax portando i bambini al mare in Sardegna. Caterina ha poi pos

Caterina Balivo apre Vieni da me facendo un annuncio doloroso : Vieni da me: Caterina Balivo apre la diretta di oggi con un triste annuncio. Le sue parole Inizio di diretta diverso dal solito quello della puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 11 marzo 2019: la padrona di casa Caterina Balivo ha annunciato gli ospiti del giorno, infatti, con un tono decisamente insolito, senza la consueta allegria di sempre. La conduttrice, nella breve anteprima del programma che va in onda dopo la fine del TG1 e precede la ...

Vieni da me - Walter Nudo umilia Rossella : "Se mi puoi baciare?" - cala il gelo da Caterina Balivo : A tenere banco a Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai 1, ecco Walter Nudo. Il dubbio attanaglia l'Italia: ma dopo il Grande Fratello Vip è tornato con la moglie Celine? Risposta negativa: l'attore è ancora single e lo spiega senza giri di parole. Single e convinto. Tanto da rifiutare un bacio da pa