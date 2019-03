Caso Sarti | parla la mamma di Tiziana Cantone

Il Caso Sarti terrorizza il M5s : registrati gli incontri politici? : Condannata a livello unanime la violazione della privacy sulle foto private di una donna e di una parlamentare, resta l'imbarazzo politico. Telefoni staccati, messaggi visualizzati e non risposti, virgolettati a mezza bocca sulla "fragilità" di Giulia Sarti e la "delicatezza" della situazione.L'argomento è da evitare, perché nell'intrigo, nel pasticciaccio brutto di bonifici truccati e telecamere nascoste, sono finiti, lateralmente e senza ...

[il retroscena] Lo strano Caso di Giulia Sarti : chi sta incastrando la deputata 5 Stelle tra video falsi e vecchie foto osé? : Ma non per i 5 Stelle e quello strano mondo che si muove tra il cyber, il web, la politica e le questioni di potere interne al Movimento, un mondo sempre più accanito via via che è cresciuto il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Marzo : “Caso Sarti” – Diffusi dai social a politici e giornalisti i filmati intimi della deputata M5S : Marcio in aula Scandalo Sarti: le immagini a Montecitorio Racconta un deputato di Forza Italia che ieri in aula, guardando alla sua destra, ha notato un collega con lo smartphone nascosto sotto il leggio del suo banco (la “ribaltina”). E sullo schermo, credendo di essere al riparo da altri occhi, scorreva le immagini di una donna nuda. “Stai attento”, gli ha raccomandato: “Ti vedono […] di Tommaso Rodano Sarti per signore di Marco ...

Le Iene - Otto e Mezzo - il Caso Sarti e l'importanza dei limiti : "Il mistero dei filmini a casa dell'Onorevole continua...".Filippo Roma chiude così il servizio sul caso Giulia Sarti e Rimborsopoli andato in onda nella puntata de Le Iene di martedì 12 marzo. Un servizio incentrato su un'intervista all'ex collaboratore della Sarti, Andrea Bogdan Tibusche, che parte dai bonifici emessi e annullati a favore del fondo per il Microcredito - cui la prassi del m5S vuole vada una parte dello stipendio di ciascun ...

'Non è detto sia espulsa'. I probiviri M5s prendono tempo 'Caso Sarti'. E l'intero parlamento solidarizza per le foto hackerate : Per quanto riguarda la parte politica della vicenda c'è una procedura dei probiviri in corso. Lei si è dimessa dalla commissione Giustizia già da subito, io però non credo che questo basterà", dice a ...

"Non è detto sia espulsa". I probiviri M5s prendono tempo 'Caso Sarti'. E l'intero parlamento solidarizza per le foto hackerate : La vicenda è più complicata del previsto. Per la prima volta davanti ai probiviri del Movimento 5 Stelle non vi sono semplicemente parlamentari dissidenti. In questo caso invece si tratta di una storia che si intreccia con un piano giudiziario che potrebbe essere ancora in evoluzione.Nonostante i vertici M5S, tra cui Luigi Di Maio, abbiano più volte ripetuto che l'espulsione della deputata Giulia Sarti sarebbe stata ...

Caso Giulia Sarti - la solidarietà del mondo politico 'Diffondere foto che riguardano la sua vita privata è vergognoso' : ROMA - solidarietà da tutti gli schieamenti politici. Arriva alla deputata Cinque Stelle Giulia Sarti , nuovamente vittima di una diffusione di fotografie che riguardano la sua vita privata. Già nell'...

Giallo sul mancato servizio de Le Iene sul Caso Giulia Sarti e dell'ex compagno : C'è un vero e proprio mistero che aleggia sul programma Mediaset de Le Iene. Secondo la scaletta, domenica sera, sarebbe dovuto andare in onda il servizio su ' Rimborsopoli ' diretto da Filippo Roma , ...

Caso Rimborsi M5s - archiviato il fascicolo sull'ex di Giulia Sarti : Il gip di Rimini Benedetta Vitolo ha disposto l'archiviazione del fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, denunciato dall'ex compagna Giulia Sarti, deputata del M5s. L'accusa nei confronti dell'uomo era ...

Caso restituzioni - Sarti : “Dimettermi? Non c’è motivo - non sono espulsa. Rimango nel M5s perché non ho fatto niente” : “Non c’è motivo per cui mi debba dimettere da deputato, io non sono espulsa dal Movimento 5 stelle”. Lo ha detto la parlamentare del M5s Giulia Sarti, intercettata fuori dalla Camera dei deputati, risponde ad alcune domande del fatto.it in merito al Caso dei mancati rimborsi e versamenti al fondo per il microcredito riesploso nei giorni scorsi. “Confido di rimanere dentro il Movimento perché non ho fatto assolutamente ...

Caso Sarti - l'ex : 'Non pagava nemmeno i contributi'. Ma Giulia : 'Mi ha fregato' : ROMA 'Sono la vittima di questa storia, credetemi. Ma voglio tutelare il M5S: ecco perché mi sono fatta da parte. Sto vivendo un incubo'. Il posto di Giulia Sarti rimane vuoto al quarto piano di ...

Di Maio : 'Per me il Caso Sarti è chiuso' : Verso l'espulsione dal Movimento Cinquestelle la deputata sospesa per aver mentito sui mancati rimborsi

Caso Sarti - Di Maio : "I probiviri attiveranno procedura espulsione" : 'Le dimissioni di Giulia Sarti sono un atto doveroso. Lei diceva di non essere colpevole e per questo querelò l'ex fidanzato. Nel momento in cui la querela viene archiviata i probiviri faranno la ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Roma, 27 feb., askanews, - 'Credo che l'espulsione sia doverosa'. Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della ...