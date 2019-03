Captain Fantastic | trama | cast e finale del film di stasera in tv Rai 3

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)deldiin tv Rai 3Viggo Mortensen e George MacKay sono i protagonisti del, diretto da Matt Ross nel 2016.Contrariamente da quanto si possa evincere dal titolo, Viggo Mortensen veste i panni di un eroe comune. Ben ha deciso di crescere i propri figli in modo anticonvenzionale, a stretto contatto con la natura. La morte di sua moglie, però, metterà l’intera famiglia di fronte alla dura vita reale.Ilè stato accolto positivamente dalla critica, in particolar modo per le tematiche trattate.Gomorra 4:e anticipazioni puntate. Quando inizia in streamingdeldi Matt Ross,su Rai 3 Il secondoda regista di Matt Ross andrà in onda questa sera su Rai 3. Ben, protagonista del lungometraggio, vive circondato dalla natura, ...

FilmFilmFilmF : Stasera in tv in prima visione su Rai 3 alle 21,20 Captain Fantastic di Matt Ross con Viggo Mortensen - POPCORNTVit : 'Captain Fantastic', ecco a cosa si è ispirato Matt Ross per la realizzazione del film... - agostinomela : Questa sera su Rai3 ore 21:20: Captain Fantastic, film di Matt Ross con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Is… -