Captain Fantastic film stasera in tv 14 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 14 marzo 2019)è ilin tv giovedì 142019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Matt Ross. Ilè composto da Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn.in tv:Un padre molto particolare ha portato la famiglia lontano dalla società moderna e dall’influenza della moderna cultura consumista. Vivono tutti nel cuore delle foreste del Pacifico nord-occidentale e il padre si dedica totalmente ad educare i suoi sei figli secondo principi rigorosi imponendo loro un allenamento fisico e un’istruzione impegnativi, ma necessari per sopravvivere nelle terre selvagge. I ragazzi di Ben sono forti atleti e ricchi di ...

colcatso : Captain Fantastic è uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni - vera92 : RT @anhopelessopus: Ma questa sera fanno Captain Fantastic su rai3?????????? - anhopelessopus : Ma questa sera fanno Captain Fantastic su rai3?????????? -