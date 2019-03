Capolavoro Klopp | il Liverpool espugna l' Allianz Arena e vola ai quarti

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Jurgenpianta per la quinta volta il suo vessillo sul prato dell'e conduce i suoi aidi finale di Champions League. Dopo i quattro successi con il Borussia Dortmund, questa volta è toccato alinvadere edre il fortino di un Bayern giunto ad un incrocio importante, a destra si va verso il ricambio generazionale, a sinistra verso annate sempre piú difficili. Ribery questa sera ha danzato (discretamente) per l'ultima volta sul palcoscenico della Champions, Robben è rimasto ancora una volta dietro le quinte ad osservare i suoi allievi ed a riflettere su chi sarà il nuovo primo ballerino dell'. Difficile dirlo perché la batteria dei giovani talenti bavaresi è ampia, ma la classe dell'olandese un dono raro. Gnabry è forte, veloce, giovane....troppo giovane? Il gol dell'1-1 sgorga da un suo dribbling, ma quando c'è da trascinare si nasconde un ...

