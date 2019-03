Caos Brexit | per il momento rinvio sino al 30 giugno

Brexit - oggi il voto sulla proroga/ Ma è Caos 'Chi ha l'autorità per chiederla?' : Brexit, oggi si voterà la proroga dell'uscita dall'Unione Europea, ma nel governo è caos: c'è qualcuno che ha l'autorità per chiederla?

Francesco De Carlo : «Il mio Caos Brexit» : Tra i 700 mila italiani che vivono in Gran Bretagna Francesco De Carlo è probabilmente quello che ha avuto il tempismo peggiore: «Ho lasciato l’Italia il giorno in cui il Regno Unito ha lasciato l’Europa: bello, eh?», dice il comico romano che, proprio dal giugno 2016, vive a Londra per inseguire la sua passione per la stand-up comedy (il suo spettacolo Cose di questo mondo sarà disponibile su Netflix dal 12 aprile) genere molto amato – e ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

Brexit : passa l'emendamento che boccia il No deal - ora il Caos è totale : ... estenuante maratona negoziale ha partorito 'cambiamenti legalmente vincolanti, sul backstop, che raffarzano e migliorano' l'accordo di divorzio raggiunto a novembre e la dichiarazione politica ...

Westminster esclude “no deal” - ma sulla Brexit è sempre Caos : La Brexit e' sempre piu' nel caos. I deputati a Westminster hanno votato per evitare l'uscita senza accordo ma la premier Theresa May, sconfitta in due votazioni una dopo l'altra, non cede e ostinatamente ripropone il suo piano: ha presentato una mozione che sara' messa al voto domani la quale prevede che il Regno Unito chieda una proroga di tre mesi dell'uscita, se riuscira' a ottenere dal Parlamento, entro il 20 marzo, l'approvazione ...

Brexit - bocciato il no deal - è Caos ma non c'è il taglio netto dalla Ue : Brexit, bocciato il no deal: non ci sarà il taglio netto della Gran Bretagna dalla Ue. Dopo lo strappo, il caos diventa totale. Il Parlamento britannico prova ad allontanare lo...

Brexit - è Caos : bocciato anche il «no deal» Rinvio vicino : i 3 possibili scenari «Estensione» lunga o breve? Decide la Ue : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit - un "Caos calmo" di cui comunque vada l'Italia ne soffrirà di riflesso : Governo May di nuovo sotto nel decisivo voto sulla Brexit: non ci sarà il 'no deal'. Si va verso un rinvio della Brexit a...

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Brexit - Gran Bretagna nel Caos : Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May . I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 ...

