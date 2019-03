Cannabis per cani e gatti | JustMary pronta a quotarsi in Borsa

San Marino - esperti al lavoro su una legge per l'utilizzo della Cannabis : Il gruppo di lavoro sarà composto dai dirigenti o loro delegati dell'Authority sanitaria, dell'Iss e dei dipartimenti Affari Esteri, Interni, Giustizia, Territorio ed Economia. Fra i suoi compiti ...

Roma - 'spinello' gigante davanti a Montecitorio per legalizzazione Cannabis : Uno 'spinello' gigante con la scritta 'Accendiamo il dibattito' è comparso davanti a Montecitorio, durante il flash mob organizzato dai Radicali Italiani per sollecitare la discussione in Parlamento ...

Nasce il Miele 2.0 : contiene Cannabis - zenzero e limone - per fare il pieno di salute : Al prezioso Miele viene aggiunto olio di CBD, zenzero e limone e per questo viene soprannominato Miele 2.0, per sottolineare l’aumento di proprietà e benefici che offre questo nuovo super alimento Milano, 25 febbraio 2019 – Il Miele, prezioso alimento conosciuti fin dell’antichità per le sue proprietà e benefici, diventa 2.0. Nella nuova versione il Miele viene infatti [...]

Il ceo Calantzopoulos : «Niente Cannabis per la Philip Morris» : Che dall'Italia diffondiamo in tutto il mondo». A fine gennaio Calantzopoulos si è recato a Davos per cercare di veicolare il messaggio secondo cui i fumatori vanno messi in condizione di conoscere ...

Epilessia - terapia con Cannabis e cani guida per 'anticipare' la crisi. 1.680 persone a Belluno - 40mila in Veneto. È la patologia più ... : Testimonianze e scienza concorrono insieme, durante il convegno, a creare una breccia nell'ancor fitto muro di silenzio che c'è attorno a questa patologia. Quest'anno, in particolare, ci sarà anche ...

Cannabis - l’Oms chiede all’Onu di togliere la sostanza dalla lista di quelle pericolose : Nel documento l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la rimozione della sostanza dalla tabella di quelle più pericolose nella convenzione unica sugli stupefacenti per inserirla in quella dove sono elencate le meno pericolose. L'Onu dovrà decidere nei prossimi mesi se accogliere o meno la richiesta.Continua a leggere

Cannabis - la svolta dell'Oms : 'Rimuoverla dall'elenco delle sostanze più pericolose' : Ci auspichiamo che i Governi, a partire dal Governo italiano, non intralcino un processo di riforma che trova le basi nella scienza e sull'efficacia delle politiche. Solo l'oscurantismo ideologico ...

Per la Cassazione la vendita di Cannabis light è lecita : La vendita di 'cannabis light' è lecita, come lecito - e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi - è l'uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. Questa la linea dettata ...

Per la Cassazione la vendita di Cannabis light è lecita : La vendita di 'cannabis light' è lecita, come lecito - e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi - è l'uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza. La Suprema Corte, con la decisione depositata oggi, ha annullato senza rinvio ...

Grillo : Cannabis non ha mai provocato morti - no motivo per non legalizzarla : Roma – “Ogni anno nel mondo muoiono circa 3 milioni di persone a causa dell’alcol mentre la cannabis non ha mai provocato un morto in tutta la storia dell’umanita’. Che motivo c’e’ per non legalizzarla?”. Lo scrive su facebook Beppe Grillo che sul suo blog pubblica un articolo dal titolo ‘Legalizzazione cannabis: l’Italia resta a guardare?, firmato Matteo Gracis. L'articolo Grillo: ...

Uso e abuso di Cannabis : ci sono conseguenze per la salute? : Uso e abuso di cannabis: ci sono conseguenze per la salute? Ne parla il dottore Corrado Amedeo presti di Ragusa in Fatti di Canapa.

Una startup cerca consumatori esperti per testare la sua Cannabis light : A.A.A. cercasi collezionisti appassionati ed esperti per testare la cannabis light. Questa curiosa offerta di lavoro della startup Cannabeasy. Nata da poco, l'azienda milanese consegna a domicilio cannabis light e accessori vari in tutta la città, senza costi di spedizione e in 24 ore. Costi che vengono attivati per spedizioni nel resto d'Italia, per il quale vengono richieste 48 ore per la ricezione del prodotto.L'azienda ha bisogno di ...