liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - E' statoindimentre aveva l'obbligo di dimora. Accade a Riesi, nel nisseno, dove i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.G.A. di anni 27, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in qu

TV7Benevento : Caltanissetta: trovato in possesso di droga in casa, arrestato... - SeguoNews : Video | Stromboli, trovato relitto del Giovanni delle Bande Nere - Seguo News - Notizie Caltanissetta - SeguoNews : Caltanissetta, controlli nelle scuole: studente trovato in possesso di un borsellino rubato a una liceale - Seguo N… -