corrieredellosport

(Di giovedì 14 marzo 2019) ANSA, - WASHINGTON, 13 MAR - Il governatore dellaGavin Newsom hato l'atteso provvedimento che prevede unasulladi. Un decreto che riguarda 737 detenuti nel ...

sole24ore : California, il governatore Newsom firma moratoria per la pena di morte - Luisella49 : RT @GiulioTerzi: #California firma #moratoriapenadimorte -NUOVO IMPORTANTE PASSO SULLA STRADA VOLUTA ,TRACCIATA ,E REALIZZATA DA #MARCOPANN… - eula_torricelli : RT @Miti_Vigliero: California firma moratoria su pena morte Esecuzioni sospese per 737 detenuti. Trump, non sono contento - Ultima Ora - AN… -