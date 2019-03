Calabria | arrestato il pregiudicato che ha bruciato l' auto con l' ex al volante

Fine della fuga di Ciro Russo - arrestato dopo aver bruciato l'ex moglie a Reggio Calabria : È stato arrestato ieri sera l’uomo originario di Ercolano che, evaso dagli arresti domiciliari nella mattinata di lunedì, ha dato fuoco all'ex moglie di fronte al Liceo Artistico di Reggio Calabria. L’uomo, dopo aver compiuto il gesto si era dato alla fuga inizialmente in auto e poi a piedi. Ciro Russo è stato bloccato dagli agenti di Polizia nei pressi di una nota pizzeria del centro storico di Reggio Calabria. Dal tentato omicidio alla ...

Reggio Calabria - arrestato l’uomo che ha cercato di dare fuoco all’ex moglie in auto : Dopo più di 36 ore di fuga, la polizia ha arrestato Ciro Russo, l’uomo che martedì 12 marzo aveva tentato di incendiare l’auto dell’ex moglie, mentre la donna era all’interno. L’uomo non aveva lasciato Reggio Calabria: gli investigatori della squadra mobile e del servizio centrale operativo lo hanno localizzato in via Melacrino, in pieno centro storico, nei pressi di una pizzeria. Nel pomeriggio i poliziotti hanno eseguito ...